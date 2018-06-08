08 июня 2018, 15:34
Четыре туриста погибли во время рафтинга в Аджарии
Три иностранца и житель Грузии, сплавлявшиеся на лодке по горной реке Чорохи, утонули, еще два туриста спаслись, сообщило грузинское МВД.
Инцидент произошел сегодня днем в Хелвачаурском районе Аджарии.
Спасатели сначала обнаружили тела троих погибших, а после поисков нашли и четвертого, со ссылкой на МВД сообщает "Новости-Грузия".
Начато расследование по статье 116 УК Грузии (причинение смерти по неосторожности). По предварительным данным, погибшие иностранные туристы приехали с Украины, передает "ИнтерпрессНьюс".
Ранее "Кавказский узел" писал, что 24 апреля грузинские спасатели эвакуировали с Казбека польского туриста, повредившего ногу.
"На грузинское село сошел оползень", "Двое туристов из Латвии эвакуированы с занесенного снегом перевала в Грузии", "Через пункт пропуска "Верхний Ларс" временно закрыто движение автомобилей".
08 июня 2018, 17:39
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08 июня 2018, 16:38
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Минюст Южной Осетии отказался регистрировать партию "Коммунисты государства Алания"
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08 июня 2018, 16:08
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Активист ReAl арестован в Азербайджане
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08 июня 2018, 15:34
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Четыре туриста погибли во время рафтинга в Аджарии
Три иностранца и житель Грузии, сплавлявшиеся на лодке по горной реке Чорохи, утонули, еще два туриста спаслись, сообщило грузинское МВД.
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