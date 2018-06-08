Четыре туриста погибли во время рафтинга в Аджарии

08 июня 2018, 15:34

Три иностранца и житель Грузии, сплавлявшиеся на лодке по горной реке Чорохи, утонули, еще два туриста спаслись, сообщило грузинское МВД.

Инцидент произошел сегодня днем в Хелвачаурском районе Аджарии.

Спасатели сначала обнаружили тела троих погибших, а после поисков нашли и четвертого, со ссылкой на МВД сообщает "Новости-Грузия".

Начато расследование по статье 116 УК Грузии (причинение смерти по неосторожности). По предварительным данным, погибшие иностранные туристы приехали с Украины, передает "ИнтерпрессНьюс".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 24 апреля грузинские спасатели эвакуировали с Казбека польского туриста, повредившего ногу.