Сотрудники Спецслужб во время КТО. Фото http://nac.gov.ru/kontrterroristicheskie-operacii/v-cumadinskom-rayone-dagestana-neytralizovan.html

08 июня 2018, 09:14

Предполагаемый боевик убит в Ингушетии

В Назрани, где силовики сегодня проводят спецоперацию, убит открывший по ним стрельбу мужчина.

Как писал "Кавказский узел", спецоперация в Назрани началась сегодня утром. Силовики сообщили, что блокировали двоих боевиков, которым предложено сдаться.

Заблокированные на предложение сложить оружие и сдаться открыли огонь по силовикам. "В результате боестолкновения один из нападавших был ликвидирован", — рассказал источник в силовых структурах региона.

По его словам, спецоперация продолжается, передает РИА Новости.

Спецоперация проводится в Гамурзиевском округе Назрани, здесь блокировано частное домовладение, сообщил источник в силовых структурах, слова которого приводит "Интерфакс".

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Ингушетии и ведет хронику происходящих здесь вооруженных инцидентов, взрывов, спецопераций и похищений людей.

Примечание:

"ФСБ отчиталось о предотвращенном теракте в Ингушетии", "Глава Ингушетии отчитался о ликвидации терроризма вопреки росту числа жертв", "Ингушские силовики привлекли генетиков к опознанию смертника".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

08 июня 2018, 11:10

08 июня 2018, 10:50

08 июня 2018, 09:55

08 июня 2018, 09:14

08 июня 2018, 08:56

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Архив новостей
Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Аналитика

Все статьи

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии