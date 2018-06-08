Предполагаемый боевик убит в Ингушетии

08 июня 2018, 09:14

В Назрани, где силовики сегодня проводят спецоперацию, убит открывший по ним стрельбу мужчина.

Как писал "Кавказский узел", спецоперация в Назрани началась сегодня утром. Силовики сообщили, что блокировали двоих боевиков, которым предложено сдаться.

Заблокированные на предложение сложить оружие и сдаться открыли огонь по силовикам. "В результате боестолкновения один из нападавших был ликвидирован", — рассказал источник в силовых структурах региона.

По его словам, спецоперация продолжается, передает РИА Новости.

Спецоперация проводится в Гамурзиевском округе Назрани, здесь блокировано частное домовладение, сообщил источник в силовых структурах, слова которого приводит "Интерфакс".