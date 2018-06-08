08 июня 2018, 08:02
Силовики блокировали в Назрани двух предполагаемых боевиков
В ходе спецоперации в Ингушетии блокированы два человека, ведутся переговоры, сообщил источник.
Спецоперация началась сегодня утром в Назрани.
"Силовики заблокировали двоих боевиков. Ведутся переговоры об их добровольной сдаче", - цитирует свой информированный источник "Интерфакс".
Официальной информации по этому поводу пока не поступало.
"Кавказский узел" следит за ситуацией в Ингушетии и ведет хронику происходящих здесь вооруженных инцидентов, спецопераций и похищений.
"ФСБ отчиталось о предотвращенном теракте в Ингушетии", "Глава Ингушетии отчитался о ликвидации терроризма вопреки росту числа жертв", "Ингушские силовики привлекли генетиков к опознанию смертника".
08 июня 2018, 08:56
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08 июня 2018, 08:02
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Силовики блокировали в Назрани двух предполагаемых боевиков
В ходе спецоперации в Ингушетии блокированы два человека, ведутся переговоры, сообщил источник.
08 июня 2018, 06:49
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