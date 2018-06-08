Сотрудники Спецслужб во время КТО. Фото http://nac.gov.ru/kontrterroristicheskie-operacii/v-cumadinskom-rayone-dagestana-neytralizovan.html

08 июня 2018, 08:02

Силовики блокировали в Назрани двух предполагаемых боевиков

В ходе спецоперации в Ингушетии блокированы два человека, ведутся переговоры, сообщил источник.

Спецоперация началась сегодня утром в Назрани.

"Силовики заблокировали двоих боевиков. Ведутся переговоры об их добровольной сдаче", - цитирует свой информированный источник "Интерфакс".

Официальной информации по этому поводу пока не поступало.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Ингушетии и ведет хронику происходящих здесь вооруженных инцидентов, спецопераций и похищений.

Примечание:

"ФСБ отчиталось о предотвращенном теракте в Ингушетии", "Глава Ингушетии отчитался о ликвидации терроризма вопреки росту числа жертв", "Ингушские силовики привлекли генетиков к опознанию смертника".

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