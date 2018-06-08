Силовики блокировали в Назрани двух предполагаемых боевиков

08 июня 2018, 08:02

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Ингушетии и ведет хронику происходящих здесь вооруженных инцидентов, спецопераций и похищений.

Официальной информации по этому поводу пока не поступало.

В ходе спецоперации в Ингушетии блокированы два человека, ведутся переговоры, сообщил источник.

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