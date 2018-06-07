07 июня 2018, 06:16

Подземные толчки зафиксированы в Армении

Землетрясение магнитудой 2,2 произошло сегодня ночью в 26 километрах севернее города Гюмри.

По данным сейсмологов, толчки зарегистрированы в 00.37 мск в 111 километрах к северо-западу от Еревана и в девяти километрах северо-восточнее села Амасия в Ширакской области Армении.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 7 километров в точке с координатами 41.03 градуса северной широты и 43.83 градуса восточной долготы, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", эта географическая точка расположена на территории Ширакской области примерно в километре от села Красар и не более чем в двух километрах от сел Ашоцк, Мец Сепасар и Покр Сепасар.

Сведений о жертвах и разрушениях в результате этого землетрясения не поступало. Сообщений об этом сейсмособытии на сайте МЧС Армении по данным на 06.00 мск 7 июня не было.

"Кавказский узел" также информировал, что 6 июня в Армении за сутки произошло четыре землетрясения, три из которых зафиксированы близ Спитака в Лорийской области и одно в Ширакской области. Информации о жертвах и разрушениях тогда также не поступала.

Примечание:

"Второе за сутки землетрясение произошло в Армении", "Землетрясение произошло на северо-западе Армении", "Жители Армении ощутили землетрясение силой до пяти баллов".

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