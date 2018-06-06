Сейсмограф. Фото Юрия Давыдова, https://www.flickr.com/photos/georgedavydoff/9094644088/in/photolist-eREqQq-NjctAL

06 июня 2018, 21:51

Три землетрясения за сутки произошли близ Спитака

Сейсмологи зафиксировали два подземных толчка близ Спитака после двух землетрясений в Лорийской и Ширакской областях Армении.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром в Ширакской области Армении произошло землетрясение магнитудой 4,0, а вечером близ Спитака в Лорийской области были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,3.

В ходе землетрясения 7 декабря 1988 года, которое получило название "спитакское", город Спитак был полностью разрушен. Наибольшая сейсмическая активность тогда была зафиксирована под селом Налбанд, которое в итоге полностью ушло под землю. Всего от удара стихии серьезно пострадали еще более 340 деревень и 20 городов. Жертвами трагедии стали более 25 тысяч человек, не менее 500 тысяч местных жителей потеряли свои дома. Программа по обеспечению пострадавших жильем завершилась только в 2017 году. При этом еще 542 семьи, которые проживают в сельской местности, не обеспечены жильем до сих пор.

После сегодняшнего землетрясения близ Спитака последовали девять афтершоков, каждый из которых был слабее предыдущего, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе МЧС Армении.

По словам представителя ведомства, в 20:05 (19:05 мск) в Лорийской области произошло еще одно землетрясение, силу которого сейсмологи оценили в два-три балла.

Эпицентр этого землетрясения находился на глубине километра в точке с координатами 40.96 градуса северной широты и 44.28 градуса восточной долготы, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. По данным центра, магнитуда подземного толчка составила 2,6.

Чуть позже, в 20:43 (19:43 мск), в той же Лорийской области произошло более сильное землетрясение, магнитудой 2,9. На этот раз эпицентр находился на глубине двух километров в точке с координатами 40.94 градуса северной широты и 44.28 градуса восточной долготы.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", точка, в которой произошел первый из этих толчков, находится в 13 километрах севернее Спитака и в девяти километрах юго-западнее Степанавана, а вторая - в 10 километрах севернее Спитака и в 11 километрах к юго-западу от Степанавана.

Примечание:

"Два землетрясения произошли на Южном Кавказе", "Землетрясение произошло на юго-востоке Грузии", "Землетрясение произошло у берегов Азербайджана".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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