06 июня 2018, 17:14

Второе за сутки землетрясение произошло в Армении

Сейсмологи зафиксировали сегодня подземный толчок магнитудой 4,3 в Лорийской области Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня в 07:58 (06:58 мск) в Ширакской области Армении произошло землетрясение магнитудой 4,0.

Подземные толчки были зарегистрированы и в 17:07 (16:07 мск), сообщили в пресс-службе МЧС Армении. По данным ведомства, эпицентр землетрясения магнитудой 4,3 находится в восьми километрах северо-восточнее города Спитак в Лорийской области.

"В Спитаке и Ванадзоре сила толчка составила 5-6 баллов, в Гюмри – 3-4 балла, а в Ереване – 3 балла", - отметил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник МЧС.

Эпицентр землетрясения находился на глубине двух километров в точке с координатами 40.92 градуса северной широты и 44.28 градуса восточной долготы, сообщил на своем сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центра.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 5 июня жители Армении ощутили землетрясение, котрое произошло в Азербайджане.

Примечание:

"Землетрясение произошло в Грузии", "Землетрясение произошло в центре Дагестана", "Землетрясение произошло у берегов Азербайджана".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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