Землетрясение произошло в центре Дагестана

21 мая 2018, 14:59

Сейсмологи зафиксировали сегодня подземный толчок магнитудой 3,5 в Кумторкалинском районе Дагестана.

Землетрясение произошло сегодня в 07:20 мск в 27 километрах к западу от Махачкалы.

Эпицентр толчков находился на глубине пяти километров в точке с координатами 43.01 градуса северной широты и 47.17 градуса восточной долготы, проинформировал на своем сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", эта географическая точка расположена в Кумторкалинском районе Дагестана. Ближайший к ней населенный пункт, село Новая Урада, расположено на расстоянии около восьми километров к северу.

На сайте республиканского управления МЧС по состоянию на 14:50 мск 21 мая нет информации об этом сейсмособытии.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 17 мая землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Хасавюртовском районе Дагестана.