Землетрясение произошло на северо-западе Армении

06 июня 2018, 08:28

Подземный толчок магнитудой 4,0 зафиксирован сегодня утром в Ширакской области Армении. Информации о пострадавших на текущий момент нет.

Землетрясение, по данным сейсмологов, произошло в 07:58 по местному времени (06:58 мск).

Его эпицентр находился в 31 километре от города Гюмри на глубине двух километров в точке с координатами 41.06 градуса северной широты и 43.95 градуса восточной долготы, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

По данным сервиса "Яндекс. Карты", данная географическая точка находится в Ширакской области Армении, ближайшие к ней населенные пункты – села Арташен и Зуйгахпюр (расположены примерно в 6 километрах).

Информации о жертвах и разрушениях землетрясения пока не поступало. На сайте МЧС Армении указано, что в Гюмри были зарегистрированы подземные толчки силой 2-3 балла.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 5 июня жители Армении ощутили произошедшее землетрясение в Азербайджане. В частности, в Тавушской области были зарегистрированы подземные толчки силой 4-5 баллов, сообщили в МЧС республики.