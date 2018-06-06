Сейсмограф. Фото с сайта ru.wikipedia.org

06 июня 2018, 08:28

Землетрясение произошло на северо-западе Армении

Подземный толчок магнитудой 4,0 зафиксирован сегодня утром в Ширакской области Армении. Информации о пострадавших на текущий момент нет.

Землетрясение, по данным сейсмологов, произошло в 07:58 по местному времени (06:58 мск).

Его эпицентр находился в 31 километре от города Гюмри на глубине двух километров в точке с координатами 41.06 градуса северной широты и 43.95 градуса восточной долготы, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

По данным сервиса "Яндекс. Карты", данная географическая точка находится в Ширакской области Армении, ближайшие к ней населенные пункты – села Арташен и Зуйгахпюр (расположены примерно в 6 километрах).

Информации о жертвах и разрушениях землетрясения пока не поступало. На сайте МЧС Армении указано, что в Гюмри были зарегистрированы подземные толчки силой 2-3 балла.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 5 июня жители Армении ощутили произошедшее землетрясение в Азербайджане. В частности, в Тавушской области были зарегистрированы подземные толчки силой 4-5 баллов, сообщили в МЧС республики.

Примечание:

"Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Азербайджане", "Землетрясение произошло у берегов Дагестана", "Землетрясение произошло в Грузии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

06 июня 2018, 08:50

06 июня 2018, 08:28

06 июня 2018, 07:52

06 июня 2018, 06:50

  • Прокуратура потребовала арестовать вице-мэра Масиса

    Заместитель мэра Масиса Карен Оганян, ранее освобожденный под подписку о невыезде по делу о нападении на сторонников Никола Пашиняна, должен быть взят под стражу, заявил представитель Генпрокуратуры. Он пояснил, что в суд представлены доказательства, подтверждающие причастность Карена Оганяна к массовым беспорядкам в Ереване.

06 июня 2018, 06:37

  • Задержанный полковник МВД Дагестана заподозрен в даче взятки в 2 млн долларов

    Начальник оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД Дагестана Магомед Хизриев подозревается в даче взятки в размере 2 миллионов долларов руководству главного управления собственной безопасности МВД России, сообщили источники в правоохранительных органах. Они назвали версии, по одной из которых офицер пытался купить пост главы МВД республики, по другой - за эту сумму просил удалить компромат из своего досье.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Документы

Все документы

Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Аналитика

Все статьи

Блогеры

Все посты