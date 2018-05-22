22 мая 2018, 09:39

Землетрясение произошло в Грузии

Подземный толчок зарегистрирован сегодня на глубине километра неподалеку от грузинского села Пшавели. Информации о жертвах или разрушениях пока не поступало.

По данным сейсмологов, землетрясение магнитудой 2,9 произошло в 08.11 мск (09.11 по местному времени) в Телавском муниципалитете Грузии.

Эпицентр подземного толчка находился на глубине одного километра в точке с географическими координатами 42.18 градуса северной широты и 45.54 градуса восточной долготы, говорится в сообщении, размещенном на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмоцентра.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", ближайший к этой точке населенный пункт – село Пшавели, которое располагается в 11 километрах от эпицентра землетрясения.

Информации о жертвах или разрушениях, вызванных сейсмособытием, пока не поступало.

"Кавказский узел" писал также, что 20 мая в Каспийском море неподалеку от побережья Азербайджана был зарегистрирован подземный толчок магнитудой 3,1.

Примечание:

"Два землетрясения произошли на Южном Кавказе", "Землетрясение произошло на юго-востоке Грузии", "Землетрясение произошло в Ростовской области".

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22 мая 2018, 10:17

22 мая 2018, 09:39

  • Землетрясение произошло в Грузии

    Подземный толчок зарегистрирован сегодня на глубине километра неподалеку от грузинского села Пшавели. Информации о жертвах или разрушениях пока не поступало.

22 мая 2018, 08:53

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