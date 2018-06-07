Свидетель по делу ингушского центра "Э" заявил о пытках

07 июня 2018, 02:29

Родственник потерпевшего по делу сотрудников ингушского центра "Э" Магомеда Аушева рассказал суду, что тоже подвергся пыткам и после этого оговорил его. Работодатель потерпевшего подтвердил, что силовики вынуждали семью Аушевых забрать заявление о пытках.

Как писал "Кавказский узел", Нальчикский гарнизонный военный суд рассматривает дело семи сотрудников Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии, обвиняемых в убийстве, вымогательстве, превышении должностных полномочий с применением насилия к задержанным и других преступлениях. Подсудимые отказались признать вину. На заседании 5 июня брат и мать потерпевшего Магомеда Аушева рассказали об угрозах со стороны силовиков.

Глава республиканского Центра противодействия экстремизму Тимур Хамхоев и его подчиненные были задержаны в декабре 2016 года по подозрению в причастности к смерти 16 июля того же года 50-летнего Магомеда Далиева и пыткам его жены, которых силовики заподозрили в причастности к разбойному нападению на отделение банка. На теле Магомеда Далиева были обнаружены следы избиения и пыток током. Смерть Далиева вызвала широкий общественный резонанс. После смерти Далиева от родственников главы центра Тимура Хамхоева поступали угрозы, рассказала сестра погибшего суду 25 мая.

На заседании суда 6 июня суд допросил заместителя министра внутренних дел Ингушетии Юрия Муравьева, заявленного в качестве свидетеля стороной защиты. По словам Муравьева, он приехал в Сунженское РОВД и встретился там с Марем Далиевой, когда узнал о смерти ее супруга Магомеда Далиева в ЦПЭ, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

«Я хотел допросить ее до того, как она узнает о смерти мужа», - пояснил свидетель. Он заявил, что Далиева передвигалась сама, следов применения к ней физической силы ни на теле, ни на одежде у нее не было.

«Я несколько раз у нее спросил, все ли у нее хорошо, нет ли претензий к сотрудникам. Она говорила, что все хорошо, претензий нет», - сообщил Муравьев.

По словам свидетеля, Далиева не сообщала ему, что ее доставляли в центр "Э", а он сам не давал ЦПЭ поручений в связи с ограблением банка. «Поручения давались оперативному блоку, а уже кому давал поручения оперативный блок, не знаю», - сказал замминистра.

В настоящее время Марем Далиева проходит по делу об ограблении банка как потерпевшая, задержан один подозреваемый, идет следствие, сообщил Муравьев, отвечая на вопрос обвинения о ходе расследования ограбления. На вопрос защиты, всех ли подсудимых он знает, замминистра ответил утвердительно - по словам Муравьева, охарактеризовать из он может только с положительной стороны.

Свидетель Ахмед Аушев был за рулем автомобиля, из которого в день свадьбы, по его утверждению, стрелял из травматического пистолета потерпевший Магомед Аушев.

В декабре 2014 года по подозрению в стрельбе из свадебного кортежа был задержан житель селения Экажево Магомед Аушев. Магомед рассказал родным, что в ночь задержания его "вывезли с пакетом на голове в неизвестное ему место, пытали током и избивали", говорится в материале "Пытки, убийства и шантаж — борьба с экстремизмом в Ингушетии". Допрошенные 4 июня силовики заявляли в суде, что стрельба велась из автомата, и правоохранители пытались найти этот автомат, а владелец машины Ахмед Аушев указал на своего родственника Магомеда Аушева как на человека, который стрелял из автомата. Магомед Аушев настаивал, что он стрелял из травматического пистолета ТТ, а не из автомата.

По словам свидетеля, в ЦПЭ он сообщил, что Магомед стрелял из автомата, так как его били и пытали током. Кто именно бил его, Ахмед Аушев сказать не смог - по словам свидетеля, на него надели маску. Пытавшие его люди вложили ему в руку железный предмет, похожий на ощупь на пистолет, со словами: «теперь ты точно сядешь», пояснил он.

«У меня маленькие дети, я испугался», - сказал свидетель. Он отметил, что пообещал силовикам подписать все, что они хотят, затем подписал, не читая, объяснение, и его отпустили.

В больницу Ахмед Аушев, по его словам, не обращался, лечился дома. Также он не сообщал о побоях в правоохранительные органы.

Свидетель Магомед Мартазанов рассказал, что на момент рассматриваемых событий имел свой ресторан, который впоследствии продал. Потерпевшего Магомеда Аушева, который работал у него охранником, Мартазанов охарактеризовал как спокойного парня без вредных привычек, спортсмена.

После того, как Магомед Аушев потерял сознание в зале суда и его доставили в больницу, Мартазанов, по его словам, приехал в больницу и увидел его в приемном отделении. Магомед сообщил ему, что его били и пытали в ЦПЭ, требуя выдать золотой автомат. «Он просил меня помочь ему туда больше туда не попасть», - сказал свидетель.

На вопрос обвинения об обращениях правоохранительные органы, свидетель заявил, что Аушевы обратились и в прокуратуру, и в Следственный комитет. «Абсолютно никаких действий не предпринималось», - сказал он.

По словам Мартазанова, Магомед долго лежал в больнице, затем примерно месяц провел в СИЗО, а потом его уголовное преследование было прекращено. Свидетель также сообщил, что на семью Аушева оказывалось давление - им угрожали, чтобы принудить их забрать заявление. На Аушевых пытались повлиять и через него, отметил Мартазанов.

«Ко мне приходил некий Руслан, фамилию его не знаю. Когда он пришел в третий раз, я его выгнал», - рассказал свидетель.

Свидетель Бекхан Падиев рассказал об обстоятельствах задержания потерпевшего Амила Назарова. Падиев пояснил, что сдавал Назарову квартиру по соседству, охарактеризовал его, как порядочного человека.

Задержание Тимура Хамхоева и других сотрудников ингушского Центра "Э" первоначально объяснялось расследованием этого дела о вымогательстве. 21 мая Амил Назаров рассказал суду, как силовики избивали его и обещали убить в лесу, требуя деньги с угрозами распространить информацию о его интимной связи.

В ноябре 2016 года он увидел с балкона своего дома, как неизвестные в черных масках посадили в автомобиль «Лада Приора» Амила Назарова, который в этот момент садился в свой автомобиль, и увезли. Один из неизвестных сел за руль Audi Назарова и уехал следом, указал свидетель на предварительном следствии. Решение огласить показания свидетеля связано с его просьбой - по словам Падиева, он забыл подробности случившегося в связи с тем, что страдает характерным для пожилых людей заболеванием.

«После этого я сразу позвонил Назарову, но никто не ответил. Через минуту я повторно набрал его номер, но телефон его был уже выключен. В это время во дворе находились азербайджанцы-строители. Я подошел к ним и сказал, что нужно заявить в полицию о похищении Назарова. В ответ один из них сказал, что Назаров сел в автомобиль сам и необходимости обращаться в полицию нет», - говорится в показаниях Падиева на следствии, оглашенных прокурором.

Как показал Падиев, вечером того же дня Назаров вернулся домой со следами крови на ушах и шишками на голове, был явно взволнован и чего-то боялся. Он рассказал, что неизвестные в масках избили его и потребовали 800 000 рублей, что на голове у него был пакет, что у него отняли телефон, документы и автомобиль. По словам свидетеля, он поехал вместе с Назаровым в больницу в Назрани, где потерпевшему оказали помощь.

Свидетель Роман Хамхоев, старший оперуполномоченный ЦПЭ, перед дачей показаний сообщил суду о родственных связях с подсудимым, бывшим начальником ЦПЭ Тимуром Хамхоевым. Судья напомнил ему, что он, в соответствии с Конституцией, может не свидетельствовать против родственника.

Свидетель рассказал, что перегонял автомобиль Audi, принадлежащий гражданину Азербайджана Амилу Назарову, из двора подсудимого Исы Аспиева в другое место. По словам свидетеля, перегнать автомобиль потребовалось в связи с «техническими мероприятиями». О том, что машина была изъята у Назарова, Роман Хамхоев, по его словам, не знал, кто дал ему указание перегнать машину - не помнит.

Обвинение огласило показания Хамхоева на следствии. В них свидетель утверждал, что указание перегнать машину он получил от Тимура Хамхоева. Роман Хамхоев отказался подтвердить, что получил указание от Тимура Хамхоева, при этом подпись под протоколом признал своей.

Свидетель также заявил, что применении насилия к Назарову и другим потерпевшим ему ничего неизвестно, так как с 2012 по 2016 год он был откомандирован для прохождения службы в ОМОН МВД по Ингушетии.

Родственник Хамхоева Ризван Накостоев также участвовал в перемещении автомобиля со двора Исы Аспиева во двор своего дяди Беслана Накостоева. Беслан Накостоев сообщил суду, что Audi черного света действительно стоял некоторое время у него во дворе. Кто и когда забрал машину, свидетель, по его словам не знает.

После дачи показаний Беслан Накостоев громко выразил возмущение преследованием Тимура Хамхоева, указав, что благодаря ему в Ингушетии был подавлен экстремизм. По словам Накостоева, Хамхоев «днем и ночью работал».

Процесс проходит в напряженной обстановке, периодически между его участниками возникают перепалки. Иногда свидетели и подсудимые начинают обмениваться репликами на ингушском языке, но судья пресекает всякое неформальное общение и некорректные выражения.

Еще два свидетеля были допрошены по видеосвязи. Свидетель Алексей Левшунов, проживающий сейчас Калининграде, на момент рассматриваемых событий работал оперативным дежурным ЦПЭ. Левшунов сообщил, что в задержаниях не участвовал, был свидетелем доставления в центр "Э" Далиева, но что происходило дальше, он не видел.

Свидетель Мусса Ельмурзиев сообщил, что учится в высшей школе полиции в Москве, а на момент рассматриваемых событий был старшим оперуполномоченным Центра противодействия экстремизму. Он рассказал, что доставлял Магомеда Аушева из ОМВД по Назрановскому району в ЦПЭ, но в подробности событий не вдавался.

Следующее заседание суда начнется в 10.30 мск 20 июня.