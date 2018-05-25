Потерпевшая по делу Хамхоева сообщила суду об угрозах

25 мая 2018, 22:20

Суд в Нальчике сегодня допросил брата и сестру Магомеда Далиева, в убийстве которого обвиняются сотрудники ингушского центра "Э". После смерти Далиева от родственников главы центра Тимура Хамхоева поступали угрозы, рассказала сестра погибшего.

Как писал "Кавказский узел", Нальчикский гарнизонный военный суд 18 мая приступил к рассмотрению дела семи сотрудников Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии, которые обвиняются в убийстве, вымогательстве, нескольких эпизодах превышения должностных полномочий с применением насилия к задержанным и других преступлениях. Подсудимые отказались признать вину. 22 мая потерпевшая Марем Точиева, вдова Магомеда Далиева, рассказала в суде о том, как ее били и пытали током, а также об обстоятельствах смерти супруга.

Глава республиканского Центра противодействия экстремизму Тимур Хамхоев и его подчиненные были задержаны в декабре 2016 года по подозрению в причастности к смерти 16 июля того же года 50-летнего Магомеда Далиева и пыткам его жены. Далиев оказался в ЦПЭ, так как был заподозрен в причастности к разбойному нападению на отделение банка. Силовики предполагали, что соучастницей нападения была его супруга Марем Точиева, работавшая в банке кассиром, говорится в материале "Кавказского узла" "Пытки, убийства и шантаж — борьба с экстремизмом в Ингушетии".

Суд сегодня допросил сестру Магомеда Далиева Пятимат Юсупову. Она заявила, что длительное время "следствие не двигалось". "Я писала письма в прокуратуру, уполномоченному по правам человека, [председателю СКР Александру] Бастрыкину. Потом я стала записывать видеообращения и выкладывать их в интернет. Поехала в Москву и провела пикет", - рассказала Юсупова.

По словам Пятимат Юсуповой, ей поступали угрозы, на нее давили родственники Тимура Хамхоева. Потерпевшая также рассказала об анонимном информаторе, который ей сообщил, кто и как пытал ее брата, а также некоторую другую информацию, которая впоследствии подтвердилась, - в частности, о поддельном дипломе начальника ЦПЭ.

Уголовное дело об использовании Тимуром Хамхоевым поддельного диплома об образовании было возбуждено 16 августа 2017 года по заявлению Пятимат Юсуповой. Сам Хамхоев считает возбуждение этого уголовного дела попыткой уволить его с должности главы ЦПЭ Ингушетии до суда, заявила его адвокат.

Суд допросил сегодня и брата Магомеда Далиева Назира Далиева, который сообщил, что после ограбления банка его брат переживал за жену, так как ее каждый день вызывали на допросы. Утром 16 июля 2016 года Магомед Далиев отвез жену на работу, потом заехал к родителям и пообещал, что вечером заедет вновь, сообщил суду Назир Далиев.

"Вечером позвонила сестра и сообщила, что забрали Магомеда, что оцепили весь квартал, обыскали дом, где жили Магомед и Марем, а потом его в наручниках увезли. Мы начали его искать. Поехали сначала в банк, но там закрыто было. Но потом я поехал в Назрань в МВД, но не нашел его... Вернулся домой в 9 часов вечера. Мне позвонил сын и сказал, что Магомед в морге. Я ему: "Ты что, с ума сошел, что ты такое говоришь. А он мне – пришли, говорит, четверо в штатском и сообщили", - рассказал потерпевший.

По его словам, после опознания тела Магомеда Далиева он и брат Марем Точиевой обратились с заявлением в ФСБ, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на заседании.

На похоронах старейшины рода решили объявить кровную месть виновнику смерти Магомеда Далиева, рассказал Назир Далиев.

Судья попросил его разъяснить, что подразумевалось под объявлением кровной мести. Один из подсудимых пояснил, что кровная месть означает "физическое устранение" того, кого потерпевшая сторона считает виновным. Судья предупредил потерпевшего, что последствием такой угрозы может стать уголовное преследование.

Кровная месть - обычай, сложившийся при родовом строе как универсальное средство защиты чести, достоинства и имущества рода. На Северном Кавказе принцип кровной мести продолжает действовать, говорится в справке "Кавказского узла" "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе". При этом, согласно шариату, возмездие убийце "возможно только по приговору суда, а не является неким долгом семьи", рассказал в апреле "Кавказскому узлу" дагестанский ученый Камиль Магомедов.

Назир Далиев также сообщил, что его брат в последние годы работал в Москве, где занимался строительством, а домой приезжал раз в полгода на две недели.

На сегодняшнем заседании гособвинители также продолжили оглашение заключений судебно-медицинских экспертиз и других материалов уголовного дела, начатое на прошлом заседании, 23 мая.

Также на прошлом заседании подсудимый Андрей Безносюк заявил письменный отказ от услуг адвоката по соглашению Икрамжана Раматова, после чего Раматов покинул зал заседания, а к процессу подключился назначенный Безносюку адвокат. Кроме того, 23 мая в дело вступил новый государственный обвинитель, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на заседании.

Следующее заседание суд сегодня назначил на 28 мая.

Напомним, что Тимур Хамхоев, начальник отдела ЦПЭ подполковник полиции Андрей Безносюк, оперативники Алихан Беков и Мустафа Цороев, бывший сотрудник ФСБ, находятся под стражей. Замначальника ЦПЭ Сергей Хандогин, начальник Сунженского РОВД подполковник полиции Магомед Беков и оперативник Иса Аспиев находятся под домашним арестом.