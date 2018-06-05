Близкие потерпевшего по делу ингушского центра "Э" рассказали об угрозах

05 июня 2018, 23:32

Брат потерпевшего по делу сотрудников ингушского центра "Э" Магомеда Аушева рассказал в суде о своей встрече с Тимуром Хамхоевым. Мать потерпевшего сообщила, что после пыток сына семье угрожали и предлагали деньги за ложное опознание пытавших его силовиков.

Как писал "Кавказский узел", Нальчикский гарнизонный военный суд рассматривает дело семи сотрудников Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии, обвиняемых в убийстве, вымогательстве, превышении должностных полномочий с применением насилия к задержанным и других преступлениях. Подсудимые отказались признать вину. Допрошенные 4 июня силовики заявили, что в их присутствии насилие к задержанным не применялось и они ничего об этом не знают.

Глава ЦПЭ Тимур Хамхоев, начальник отдела ЦПЭ Андрей Безносюк, оперативники Алихан Беков и Мустафа Цороев, сотрудник ФСБ находятся под стражей. Замначальника ЦПЭ Сергей Хандогин, начальник Сунженского РОВД Магомед Беков и оперативник Иса Аспиев ожидают суда под домашним арестом. 30 мая были допрошены несколько подчиненных главы ЦПЭ, подсудимого Тимура Хамхоева. Все они заявили, что не видели, как к задержанным применяли насилие.

На сегодняшнем заседании в Нальчикском гарнизонном военном суде свидетельские показания дали родные потерпевшего Магомеда Аушева и сотрудники полиции, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Начальник отдела дознания ОМВД России по Назрановскому району Абу Ужахов рассказал о стрельбе во время проезда свадебного кортежа и о явке с повинной потерпевшего Магомеда Аушева, который пришел в полицию сознаться в стрельбе из травматического пистолета.

В декабре 2014 года по подозрению в стрельбе из свадебного кортежа был задержан житель селения Экажево Магомед Аушев. Магомед рассказал родным, что в ночь задержания его "вывезли с пакетом на голове в неизвестное ему место, пытали током и избивали", говорится в материале "Пытки, убийства и шантаж — борьба с экстремизмом в Ингушетии".

Отвечая на вопрос обвинителя, на каком основании Магомеда Аушева передали сотрудникам ЦПЭ, свидетель Ужахов сослался на указание руководства, отметив, что сотрудники центра "Э" «сопровождали это дело». Говоря о результатах расследования уголовного дела по факту стрельбы, свидетель сообщил, что расследование дела впоследствии было приостановлено.

После возвращения Магомеда Аушева из ЦПЭ свидетель Ужахов не видел его и ничего не может сказать о наличии на теле Аушева повреждений.

Свидетель Магомедбашир Котиев, дознаватель отдела дознания ОМВД России по Назрановскому району, также рассказал об обстоятельствах стрельбы во время проезда свадебного кортежа. «Выехал, осмотрел место происшествия, изъял патроны, калибр не помню. Возбудил уголовное дело. По подозрению был задержан Ахмед Аушев», - рассказал свидетель.

Допрошенные 4 июня силовики заявляли в суде, что стрельба велась из автомата, и правоохранители пытались найти этот автомат. В ходе следствия они получили информацию, что стрельба велась из машины жителя селения Экажево Ахмеда Аушева. Последний, как утверждают силовики, указал на своего родственника Магомеда Аушева как на человека, который стрелял из автомата. В тот же день Магомед Аушев явился в полицию с адвокатом, заявил о явке с повинной и добровольно выдал травматический пистолет. Аушев настаивал, что он стрелял из травматического пистолета «ТТ», а не из автомата.

По словам Котиева, во второй половине дня 20 декабря 2014 года к нему в кабинет был доставлен Магомед Аушев вместе с адвокатом Мадиной Дахкильговой. Дознаватель узнал, что Аушев явился с повинной и выдал травматический пистолет, из которого он, по его утверждению, стрелял на свадьбе.

Указание о передаче Аушева сотрудникам ЦПЭ Котиев, по его словам, получил от руководства в устной форме. Дознаватель уточнил, что Магомед Аушев был передан в ЦПЭ для проведения очной ставки с Ахмедом Аушевым. Кому именно передали Магомеда, свидетелю неизвестно.

В суде были оглашены показания свидетеля на предварительном следствии. Согласно этим показаниям, когда Котиев закончил допрос подозреваемого Аушева, адвокат Дахкильгова ушла, а к нему в кабинет заглянул Абу Ужахов. Ужахов сообщил, что их начальник [Зелимхан] Тангиев распорядился вывести Магомеда Аушева на улицу и передать сотрудникам ЦПЭ, которые приехали "поговорить по вопросам, имеющим значение для уголовного дела". Котиев, как утверждается в показаниях, вывел Аушева на заднюю территорию двора и передал его сотрудникам ЦПЭ.

22 декабря 2014 года в Назрановском районном суде Аушеву должны были избрать меру пресечения. В суд ля подозреваемого вызвали "скорую помощь" и процесс был отложен на 24 декабря 2014 года, так как Аушева забрали в больницу. 24 декабря 2014 года состоялся выездной судебный процесс в больнице Назрани, где Аушеву назначили под стражу на 30 суток. Свидетель заявил, что подтверждает свои показания.

На вопросы гособвинителей, заметил ли он повреждения на лице Аушева после его возвращения из ЦПЭ, свидетель ответил, что внешне никаких повреждений заметно не было. Кто применял к Аушеву насилие, ему неизвестно.

Сотрудники полка ППС МВД по Ингушетии Микаил Яндиев, Анзор Таркоев и Ахмед Часыгов рассказали, что 20 декабря 2014 года получили указание от оперативного дежурного забрать из центра "Э" задержанного Аушева и перевезти его в изолятор. Исполняя это указание, они забрали Аушева и передали дежурному по изолятору. Следов избиения подозреваемого они при этом не заметили и сам Аушев ни на что не жаловался.

Свидетель Магомед-Амир Барахоев, сотрудник изолятора в Назрани, рассказал, что 20 декабря 2014 года в дежурную часть был доставлен задержанный Аушев Магомед Мусаевич. Он осмотрел Аушева и спросил, нет ли у него жалоб на здоровье, никаких жалоб от Аушева не поступило. В ходе осмотра Барахоев увидел царапины на ногах Аушева и спросил, откуда они. Аушев, по словам свидетеля, ответил, что он занимается боями без правил. Как утверждает Барахоев, он составил акт о телесных повреждениях на теле Аушева, указав в нем эти царапины, после чего отправил его в камеру, где уже были другие задержанные.

На вопрос подсудимого Безносюка, могли ли нанести ему повреждения в камере, свидетель ответил, что камеры под контролем и в них регулярно заглядывает дежурный. Безносюк напомнил свидетелю о суицидах в ИВС. «Были два случая»,- признал свидетель.

Брат потерпевшего рассказал о встрече с Хамхоевым

Свидетель, брат потерпевшего Магомеда Аушева Мурад Аушев рассказал, что брат решил пойти и признаться в стрельбе из травматического пистолета после того, как силовики начали искать стрелявшего на свадьбе. В середине дня 20 декабря 2014 года Мурад приехал к отделу полиции вместе с Ахмедом Аушевым и еще одним родственником, Мусаевым, туда же подъехал Магомед с адвокатами Мадиной Дахкильговой и Томой Цечоевой. Они зашли в здание полиции, а свидетель, по его словам, остался на улице в машине.

Примерно через пять часов адвокат Дахкильгова вышла из здания и уехала. Еще через три часа адвокат Цечоева вышла и сообщила ему, что Магомед задержан и его доставят в изолятор временного содержания, рассказал Мурад Аушев. Ахмед Аушев и Мусаев вышли из полиции еще через два часа и сообщили, что Магомеда увезли в ИВС. Свидетель сообщил, что после этого решил ехать домой, чтобы собрать и отвезти Магомеду одежду и еду.

Как утверждает свидетель, спустя полтора часа, в 1.30 ночи 21 декабря, неизвестный человек позвонил ему на мобильный телефон, представился дознавателем полиции Котиевым и потребовал срочно явиться в отдел.

«Я сразу же приехал к зданию полиции, меня встретил Котиев, мы вместе поднялись на третий этаж и зашли в один из служебных кабинетов. В это время в кабинет из двери, расположенной в дальнем правом углу, вышел мужчина средних лет, среднего роста и с седыми волосами. Позже из той же двери вышел еще один мужчина среднего роста и плотного телосложения, одетый в гражданскую одежду. Зашел он в кабинет со словами: «Это и есть это брат Аушева Магомеда?». Он сел за стол напротив меня и сразу начал говорить, чтобы мы выдали позолоченный автомат, из которого на свадьбе стрелял Магомед», - рассказал Мурад Аушев.

По словам свидетеля Аушева, он пытался объяснить, что ему неизвестно ничего о стрельбе на свадьбе и он не знает ни о каком позолоченном автомате. Мужчина стал кричать, угрожая что-то подкинуть ему и посадить. По словам свидетеля, через 30-40 минут угроз и оскорблений этот человек заявил, что разговаривать больше не о чем, и вышел из кабинета. После этого Аушев отправился домой. Свидетель отметил, что опознал Тимура Хамхоева как человека, который угрожал ему.

22 декабря он приехал в Назрановский суд, где должны были избрать меру пресечения Магомеду. Когда Магомед шел по коридору, свидетель, по его словам, заметил, что тот хромает, а на лице у него синяк. Магомед не ответил на вопрос, что с ним случилось и как он себя чувствует. По словам свидетеля, в зале суда Магомеду явно стало хуже, он опустился на стул и потерял создание на глазах у конвойных, судебных приставов, адвокатов Дахкильговой и Цечоевой. Вызванная в суд бригада "скорой помощи" доставила его в больницу, куда приехал и он сам. В больнице он снял травмы и ссадины Магомеда камерой мобильного телефона, приложив впоследствии фото и видео к заявлениям в правозащитные организации и другие инстанции, пояснил свидетель.

Мать потерпевшего: угрожали расправой и предлагали деньги



Мать Магомеда Аушева Мовлотхан Аушева заявила суду,что силовики заставляли ее сына признаться в стрельбе из автомата и выдать оружие. По словам свидетельницы, о пытках ей стало известно со слов сына - Магомед рассказывал, что из здания полиции его увезли с черным пакетом на голове.

«Его привезли в здание ЦПЭ, где стали избивать и пытать током. Я увидела Магомеда в спецпалате больницы в Назрани. Состояние сына было плохое, передвигался он только на коляске с трудом, на лице в области лба, в области глаз, а также в области затылка у Магомеда были кровоподтеки, синяки и ссадины»,- рассказала женщина.

Кто именно применял насилие к Магомеду, свидетельнице Аушевой неизвестно. По ее словам, сын опознал порядка пятерых сотрудников. Три или четыре раза к ним приезжали неизвестные люди, которые угрожали ее сыновьям расправой, если Магомед опознает пытавших его силовиков, а также предлагали деньги за их неопознание, говоря, что Магомед "сам знает, кого не надо опознавать". Когда именно приезжали эти люди, Аушева не помнит.

Понятые рассказали про обыск у Далиевых

Также сегодня суд допросил понятых, которые присутствовали при обыске в квартире Далиевых, Мовлатхан Зангиеву и Дугурхан Акиеву. Обе свидетельницы положительно охарактеризовали семью Далиевых.

Глава республиканского Центра противодействия экстремизму Тимур Хамхоев и его подчиненные были задержаны в декабре 2016 года по подозрению в причастности к смерти 16 июля того же года 50-летнего Магомеда Далиева и пыткам его жены, которых силовики заподозрили в причастности к разбойному нападению на отделение банка. На теле Магомеда Далиева были обнаружены следы избиения и пыток током. Смерть Далиева вызвала широкий общественный резонанс. После смерти Далиева от родственников главы центра Тимура Хамхоева поступали угрозы, рассказала сестра погибшего суду 25 мая.

Свидетельницы сообщили, что присутствовали 15 июля 2016 года при обыске в квартире Далиевых, где было множество людей в масках. Они указали, что Магомед Далиев был в наручниках, но ссадин, кровоподтеков и других повреждений на нем не было и на здоровье он не жаловался. После проведения обыска Далиева вывели на улицу и увезли.

Следующее заседание суда состоится в 10.30 мск 6 июня.