Потерпевший по делу ингушского центра "Э" указал в суде на своих мучителей

29 мая 2018, 01:04

На процессе по делу сотрудников ингушского центра "Э" потерпевший Магомед Аушев рассказал об избиении с пакетом на голове и пытках током, которым его подвергли после стрельбы из травматического пистолета на свадьбе. Начальник центра "Э" Тимур Хамхоев требовал закрыть заседание для корреспондента "Кавказского узла".

Как писал "Кавказский узел", Нальчикский гарнизонный военный суд 18 мая начал рассматривать дело семи сотрудников Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии, которые обвиняются в убийстве, вымогательстве, превышении должностных полномочий с применением насилия к задержанным и других преступлениях. Подсудимые отказались признать вину. 25 мая суд допросил брата и сестру убитого Магомеда Далиева. По словам сестры, после смерти Далиева от родственников главы центра Тимура Хамхоева поступали угрозы.

В декабря 2014 года по подозрению в стрельбе из свадебного кортежа был задержан житель селения Экажево Магомед Аушев. По словам брата, в суде его Магомед успел рассказать родным, что в ночь задержания «его вывезли с пакетом на голове в неизвестное ему место, пытали током и избивали». Через два дня после задержания в здании суда он потерял сознание и был госпитализирован. Для прохождения лечения Аушев был отпущен под подписку о невыезде, ему была сделана операция, говорится в материале "Кавказского узла" "Пытки, убийства и шантаж — борьба с экстремизмом в Ингушетии".

На заседании 28 мая в зале суда было значительно меньше людей, чем на предыдущих. Из потерпевших в суд пришли Магомед Аушев, Адам Дакиев и допрошенная ранее Патимат Юсупова, сообщил из суда корреспондент "Кавказского узла".

В начале процесса подсудимый Тимур Хамхоев выступил против присутствия на заседании журналистов, при этом корреспондент "Кавказского узла" был единственным журналистом в зале. Свое ходатайство он обосновал тем, что освещение судебного процесса над силовиками и оглашение негативной информации о них может быть выгодно участникам вооруженного подполья. Судья не согласился с этим доводом и указал, что процесс открытый, поэтому присутствие журналистов на заседании разрешено. Подсудимый Мустафа Цороев заявил ходатайство об отводе двух адвокатов и вступлении в дело другого адвоката для представления его интересов, это ходатайство суд удовлетворил.

Затем суд допросил потерпевшего Магомеда Аушева, который рассказал об обстоятельствах своего задержания 20 декабря 2014 года. По словам Аушева, в этот день у его родственника была свадьба, и он поехал вместе с другими родственниками в Назрань, чтобы привезти невесту в дом жениха. По дороге в дом жениха он достал пистолет и выстрелил три или четыре раза.

Потерпевший рассказал, что приехал в дом своего родственника Ахмеда Аушева, где проходила свадьба, а через полтора часа отправился домой. Позже он узнал, что к Ахмеду Аушеву приходили силовики с обыском. «Я с родственником приехал в РОВД, отдал пистолет и написал явку с повинной», - рассказал Магомед Аушев.

Потерпевший показал на двух начальников и оперативника



По словам потерпевшего, ему объявили о задержании на 48 часов, а вечером того же дня люди в масках вывезли его в Назрань с пакетом на голове и привели в помещение, где находились несколько человек. Один из них, мужчина лет 40-45, спрашивал Аушева, куда он дел автомат, а затем с размаху ударил его. Аушев, по его словам, упал и на несколько секунд потерял сознание, а тот же человек нанес ему еще несколько ударов. Аушев указал на одного из высокопоставленных подсудимых как на человека, который бил его. «Потом мне связали руки за спиной скотчем, положили на пол, сняли с меня туфли, носки, к ногам присоединили провода и начали бить током», - рассказал Магомед Аушев суду.

По словам потерпевшего, пытки продолжались три или четыре часа, а потом все вышли из помещения. «Я задыхался. Какой-то мужчина подошел, порвал пакет и дал мне выпить воды. Сотрудники вернулись, подняли меня с пола, поверх порванного пакета надели другой, посадили и продолжали спрашивать, куда я дел автомат. Потом вот этот снял с правой ноги ботинок и стал им бить меня по голове», - сообщил потерпевший, указывая на другого высокопоставленного подсудимого.

Затем Аушев, по его словам, почувствовал сильный удар по спине. Он указал еще на одного из подсудимых, оперативника. «Я повернулся и увидел вот этого человека, он бил меня палкой по спине. Он нанес мне не менее десяти ударов и тоже спрашивал, куда я дел автомат», - сказал он.

Аушев также сообщил суду, что после избиения ему в руку вложили что-то железное, похожее на пистолет. На следующий день, как пояснил потерпевший, его увезли в суд и там он потерял сознание, очнувшись позже в больнице. Он также добавил, что 20 дней лежал в больнице в Назрани, а потом лечился в грозненской клинике.

Подсудимый спросил потерпевшего, почему тот не задохнулся

Отвечая на вопросы обвинения и адвокатов подсудимых, Аушев пояснил, что сданный им в полицию после обысков у родственника пистолет был травматическим и официально зарегистрированным, у него было разрешение на ношение этого оружия. Пистолет позднее ему вернули.

Подсудимый Хамхоев в ходе допроса Аушева заявил, что на месте стрельбы из свадебного кортежа не было ни одной гильзы от пистолета, но было множество гильз от автомата, поэтому силовики и искали автомат. Защитники подсудимых спрашивали потерпевшего о том, как он смог разглядеть избивавших его людей, если у него на голове был пакет и при этом он лежал на животе. Аушев отметил, что ему удавалось приподнять пакет, а потом, когда один из находившихся в помещении людей порвал пакет, он смог разглядеть тех, кто его бил.

Подсудимый Андрей Безносюк предложил потерпевшему показать, как на нем был завязан пакет. Аушев показал, что пакет был завязан на уровне подбородка. «Почему Вы не задохнулись?» - спросил Безносюк.

Затем подсудимый предложил потерпевшему описать его внешность. «Раньше он плотнее был», - сказал Аушев. На вопрос подсудимого о том, с какой стороны он наносил удары ногой, Аушев ответил, что тот бил его справа, стоя перед ним.

Подсудимый Иса Аспиев оспорил слова потерпевшего о том, что в Назрань из местной полиции его перевозили люди в масках, указав, что он лично был за рулем и без маски. После этого сторона обвинения огласила протоколы следственных действий с участием Аушева, протоколы опознания и другие материалы уголовного дела, связанные с данным эпизодом.

Суд постановил доставить потерпевшего Муцольгова на заседание

Следующее заседание по делу состоится 29 мая. На заседании 28 мая планировался также допрос потерпевшего Муцольгова, который вновь не явился в суд "в связи с нахождением в розыске за уклонение от исполнения наказания в виде обязательных работ, назначенных ему районным судом Магаданской области за незаконный оборот драгоценных металлов", сообщила пресс-служба Нальчикского гарнизонного военного суда.

Суд вынес постановление о приводе Муцольгова в суд к 10.30 мск 29 мая, указано в сообщении на сайте суда.

Житель Ингушетии Зелимхан Муцольгов рассказал ранее "Кавказскому узлу", что почти пять дней после задержания в 2010 году он провел с пакетом на голове. По словам Муцольгова, на пятые сутки после задержания его вывели в пакете во двор и под угрозой расстрела заставили написать расписку, что он не имеет претензий к правоохранителям. После этого мужчина с семьей покинул республику.

"Кавказский узел" писал ранее, что глава ЦПЭ Тимур Хамхоев, начальник отдела ЦПЭ Андрей Безносюк, оперативники Алихан Беков и Мустафа Цороев находятся под стражей. Замначальника ЦПЭ Сергей Хандогин, начальник Сунженского РОВД Магомед Беков и оперативник Иса Аспиев ожидают под домашним арестом.