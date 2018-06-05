Коллеги Хамхоева дали показания в его пользу

05 июня 2018, 03:49

Допрошенные на процессе по делу сотрудников ингушского центра "Э" силовики заявили, что в их присутствии насилие к задержанным не применялось и они ничего об этом не знают.

Как писал "Кавказский узел", Нальчикский гарнизонный военный суд рассматривает дело семи сотрудников Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии, обвиняемых в убийстве, вымогательстве, превышении должностных полномочий с применением насилия к задержанным и других преступлениях. Подсудимые отказались признать вину. 1 июня потерпевший Магомед Аушев рассказал суду, как силовики заставляли его сознаться в поджоге автомобиля и пытали током.

Глава ЦПЭ Тимур Хамхоев, начальник отдела ЦПЭ Андрей Безносюк, оперативники Алихан Беков и Мустафа Цороев, сотрудник ФСБ находятся под стражей. Замначальника ЦПЭ Сергей Хандогин, начальник Сунженского РОВД Магомед Беков и оперативник Иса Аспиев ожидают суда под домашним арестом. 30 мая были допрошены несколько подчиненных главы ЦПЭ, подсудимого Тимура Хамхоева. Все они заявили, что не видели, как к задержанным применяли насилие.

Свидетели рассказали, как попал в ЦПЭ Магомед Аушев

На заседании 4 июня суд допросил трех свидетелей из числа силовиков. Свидетель Зелимхан Тангиев, начальник следственного отдела ОМВД России по Назрановскому району заявил, что не помнит рассматриваемых событий в деталях и попросил огласить его показания на предварительном следствии, сообщил из зала суда корреспондент "Кавказского узла".

Обвинение огласило показания Тангиева. Согласно этим показаниям, 14 декабря 2014 года, примерно в обеденное время, в ОМВД России по Назрановскому району поступило сообщение о стрельбе во время проезда свадебного кортежа в районе рынка «Балторг». Оперативная группа выехала на осмотр места происшествия и изъяла 20 гильз калибра 5,45 мм. Было возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве и незаконном обороте оружия, дознание проводил сотрудник полиции по Назрановскому району.

В декабре 2014 года по подозрению в стрельбе из свадебного кортежа был задержан житель селения Экажево Магомед Аушев. В суде Магомед успел рассказать родным, что в ночь задержания "его вывезли с пакетом на голове в неизвестное ему место, пытали током и избивали". Через два дня после задержания в здании суда он потерял сознание и был госпитализирован. Для прохождения лечения Аушев был отпущен под подписку о невыезде, ему была сделана операция, говорится в материале "Кавказского узла" "Пытки, убийства и шантаж — борьба с экстремизмом в Ингушетии".

Поручения о производстве оперативно-розыскных мероприятий были направлены в оперативные органы, в том числе и в ЦПЭ МВД по Ингушетии. В ходе следствия правоохранители получили информацию, что стрельба велась из машины жителя селения Экажево Ахмеда Аушева.

Как указывал Зелимхан Тангиев на следствии, утром 20 декабря 2014 года начальник ЦПЭ Тимур Хамхоев сообщил ему, что в районе торгового рынка «Балторг» стрелял из автомата, со слов Ахмеда Аушева, Магомед Аушев. В тот же день после обеда Магомед Аушев явился в полицию в сопровождении адвоката, заявил о явке с повинной и добровольно выдал травматический пистолет, из которого он, по его утверждению, стрелял на свадьбе, говорилось в показаниях свидетеля.

Магомед Аушев настаивал, что он стрелял из травматического пистолета «ТТ», а не из автомата, указывая, что о стрельбе из автомата ему неизвестно. Начальник ЦПЭ Хамхоев предложил провести очную ставку между Магомедом и Ахмедом Аушевыми и свидетель Тангиев, согласно его показаниям, поручил дознавателю полиции приехать для проведения очной ставки в ЦПЭ. После этого Тангиев поручил начальнику отдела дознания передать Магомеда Аушева сотрудникам центра "Э". Допрошенный дознавателем в присутствии Хамхоева брат Магомеда Аушева Мурад на вопросы о выдаче автомата, из которого стрелял его брат, заявил, что не знает, о каком автомате идет речь.

Позднее, как показал Зелимхан Тангиев, ему стало известно, что доставленный в ЦПЭ Магомед Аушев отказался от очной ставки с Ахмедом Аушевым. От кого именно он получил эту информацию, Тангиев не вспомнил. Он поручил сотруднику полиции по Назрановскому району забрать Магомеда Аушева из ЦПЭ и доставить его в изолятор. 22 декабря Тангиев узнал, что подозреваемому стало плохо в зале суда, где рассматривался вопрос о мере пресечения, и его доставили в больницу, а на его теле обнаружено множество повреждений. При каких обстоятельствах Магомед Аушев получил эти повреждения, свидетель Тангиев, согласно его показаниям, не знал. Он уверенно заявил, что на территории его отдела физическое воздействие к Магомеду Аушеву не применялось.

После оглашения показаний свидетель заявил, что подтверждает их и добавить ему нечего. Отвечая на вопрос о том, помнит ли он очную ставку между Ахмедом и Магомедом Аушевыми, Тангиев заявил, что не помнит, так как дело было в производстве дознавателя. Затем свидетель уточнил, что очной ставки не было, так как Магомед Аушев от нее отказался.

Свидетель также сообщил, что Ахмед Аушев был задержан в ходе спецоперации, а Магомед Аушев явился в полицию сам. Он отметил, что не знает, в связи с чем Аушева передали в ЦПЭ, и заявил, что следов побоев на теле Аушева после возвращения из ЦПЭ не было.

Свидетель Яхья Албогачиев, оперуполномоченный ЦПЭ рассказал суду, что был участником мероприятия в отношении Ахмеда Аушева, заподозренного в хранении автомата после стрельбы из свадебного кортежа.

«14 декабря, во время передвижения свадебного кортежа, Ахмед Аушев был в машине вместе со своими двоюродными братьями. Во время поездки была стрельба из автомата, было возбуждено уголовное дело. В рамках этого уголовного дела, я выезжал на обыск», - рассказал свидетель Албогачиев.

На месте стрельбы, по его словам, были найдены гильзы от автомата Калашникова. От Ахмеда Аушева ему стало известно, что стрелял его двоюродный брат Магомед Аушев. «Ахмед Аушев подтвердил, что Магомед стрелял из автомата. Был даже разговор о позолоченном автомате, но подробностей не помню», - сообщил свидетель.

Албогачиев отметил, что Магомеда Аушева не могли найти, но к вечеру он сам явился в полицию сам. На вопрос, зачем Магомеда Аушева потребовалось перевозить из отделения полиции в ЦПЭ, свидетель ответил: «не знаю». Он также сообщил, что не получал ни от кого указания доставить Аушева в ЦПЭ, поэтому не может сказать, кто такое указание выдал. «Мы его привезли. После того, как я его завел в здание, я ушел, и что дальше было – не знаю», - сказал свидетель.

На уточняющие вопросы Албогачиев ответил, что не передавал Аушева лично кому-либо из сотрудников ЦПЭ, а оставил его в коридоре и ушел. Какие следственные действия должны были проводиться с Аушевым, свидетель, по его словам, не знает.

На вопрос, известно ли ему, что Аушев потерял сознание в зале суда, свидетель ответил, что слышал об этом. Он указал, что в его присутствии к Аушеву насилие никто не применял.

Оперативник отказался от прежних показаний

Свидетель Али Муталиев на момент рассматриваемых судом событий работал в должности оперуполномоченного информационно-аналитического отдела ЦПЭ. Он рассказал об обстоятельствах задержания Магомеда Далиева.

Глава республиканского Центра противодействия экстремизму Тимур Хамхоев и его подчиненные были задержаны в декабре 2016 года по подозрению в причастности к смерти 16 июля того же года 50-летнего Магомеда Далиева и пыткам его жены, которых силовики заподозрили в причастности к разбойному нападению на отделение банка. На теле Магомеда Далиева были обнаружены следы избиения и пыток током. Смерть Далиева вызвала широкий общественный резонанс.

По словам свидетеля Муталиева, Магомеда Далиева задерживали «тяжелые», то есть бойцы СОБР. Когда он, вместе с другими сотрудниками прибыл в квартиру Далиевых, Магомед Далиев уже был в наручниках, а в доме шел обыск. Свидетель, по его словам, заглянул в квартиру, а потом спустился во двор и ждал в машине.

Кто дал ему указание поехать в Карабулак, Муталиев не знает - по его словам, он присоединился к другим сотрудникам, которые ехали в этот город. Обстоятельства задержания Далиева ему также неизвестны, как и обстоятельства задержания других потерпевших - двоих Аушевых, Муцольгова и Назарова.

Свидетель Муталиев уточнил, что первый раз видел Далиева в его квартире, стоящим в наручниках лицом к стене, а второй раз - уже в ЦПЭ, лежащим на полу. Позднее он узнал, что Далиев умер.

Сестра Далиева Пятимат Юсупова спросила свидетеля, слышал ли он в ЦПЭ крики после того, как туда был доставлен Магомед. Свидетель ответил, что его кабинет расположен таким образом, что ничего не слышно.

Согласно оглашенным в суде показаниям свидетеля Муталиева на предварительном следствии, указание выехать на задержание дал начальник ЦПЭ Тимур Хамхоев. В показаниях также называлась фамилия подсудимого, который «работал» с Магомедом Далиевым. Свидетель заявил, что таких показаний не давал, и протокол допроса подписал, не читая. На вопрос судьи, применил ли к нему следователь меры физического воздействия для подписания протокола, свидетель ответил отрицательно.

В оглашенных показаниях также говорилось о том, что свидетель приводил в порядок тело Далиева, в частности подвязал ему челюсть. На вопрос адвоката потерпевших Хеди Ибриевой, видел ли при этом свидетель следы избиения на лице Далиева, последний ответил, что никаких побоев на теле не было.

Адвокат попросила судью напомнить свидетелю об ответственности за дачу ложных показаний. Это замечание вызвало бурную реакцию у одного из адвокатов подсудимых, между защитниками возникла перепалка, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Один из подсудимых заявил ходатайство о вызове свидетеля. Судья указал, что обеспечивать явку свидетелей, не заявленных в ходе следствия, должен тот, кто ходатайствовал об их вызове. «Мы допросим всех, кого вы пожелаете, но только обеспечьте их явку сами», - сказал судья.

На заседании 4 июня практически не было родственников подсудимых и сочувствующих, в зале присутствовали только приставы и полиция. Единственным журналистом на заседании был корреспондент "Кавказского узла".