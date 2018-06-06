Табличка при входе в здание ЦБ РФ. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

06 июня 2018, 10:45

"Русский национальный банк" из Ростова-на-Дону лишен лицензии

Банк России сегодня отозвал лицензию у коммерческого банка "Русский национальный банк", зарегистрированного в Ростовской области, и назначил в кредитной организации временную администрацию.

Бизнес-модель "Русского национального банка", по данным регулятора, во многом ориентировалась на обслуживании интересов собственников кредитной организации. Из-за кредитования заемщиков, которые были в разной степени связаны с конечными бенефициарами банка, на его балансе образовались проблемные активы, в том числе учтенное по завышенной стоимости имущество, сообщила пресс-служба Банка России.

По его данным, банк также систематически проводил непрозрачные сделки для сокрытия рисков, пытаясь формально соблюдать установленные для кредитных организаций нормы деятельности.

С сегодняшнего дня лицензия "Русского национального банка" отозвана, в нем назначена временная администрация до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора, говорится в сообщении на сайте Центробанка.

"Русский национальный банк" являлся участником системы страхования вкладов и занимал 339-е место в банковской системе России по величине активов на 1 мая 2018 года, передает ТАСС.

Как информировал "Кавказский узел", 1 июня Банк России отозвал лицензию на банковские операции у ООО "Бум-Банк" из Нальчика.

Примечание:

"Клиентам "Бум-Банка" в Кабардино-Балкарии обещана выплата пенсий до 9 июня", "Конкурсное производство в "Нафтабанке" продлено на полгода", "Центробанк потребовал банкротства ростовского банка".

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