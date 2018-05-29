Конкурсное производство в "Нафтабанке" продлено на полгода

29 мая 2018, 14:23

Арбитражный суд Дагестана назначил рассмотрение отчета конкурсного управляющего по признанному банкротом "Нафтабанку" на 28 ноября.

Как сообщал "Кавказский узел", "Нафтабанк" лишился лицензии 28 ноября 2013 года, в отношении его руководителя Бухари Курбанова было возбуждено дело о незаконной банковской деятельности. "Нафтабанк" был признан банкротом 16 января 2014 года. Конкурсным управляющим суд назначил Государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов". Срок конкурсного производства в банке, изначально утвержденный на год, несколько раз продлевался по решению суда.

В ходе судебного заседания 28 мая конкурсный управляющий - "Агентство по страхованию вкладов" - заявил ходатайство о продлении конкурсного производства в связи с необходимостью завершения мероприятий, предусмотренных законодательством, сообщает сегодня "Интерфакс" со ссылкой на материалы суда.

По данным издания, суд удовлетворил ходатайство и назначил рассмотрение отчета конкурсного управляющего на 28 ноября.

Согласно информации, размещенной 28 мая на сайте "Агентства по страхованию вкладов", решение о продлении конкурсного производства было принято на состоявшемся 22 мая заседании Комитета кредиторов КБ "Нафтабанк".

В повестку дня заседания включены вопросы: рассмотрение отчета о деятельности конкурсного управляющего с информацией о финансовом состоянии КБ "Нафтабанк" и его имуществе по состоянию на 1 мая 2018, который был "принят к сведению", и решение "о продлении срока конкурсного производства в отношении "Нафтабанка"", отмечается в сообщении.

Напомним, что 6 ноября 2015 года стало известно, что тогдашний глава фракции "Патриотов России" в Народном собрании республики Эдуард Хидиров стал фигурантом уголовного дела о создании преступной группировки по делу "Нафтабанка". 2 декабря того же года Верховный суд Дагестана признал незаконным постановление об уголовном преследовании Хидирова. Однако 23 декабря 2015 года президиум Верховного суда Дагестана по требованию прокуратуры отменил решение о признании незаконным возбуждения уголовного дела в отношении Эдуарда Хидирова. Сам Хидиров и члены реготделения партии заявляли о его невиновности.