05 июня 2018, 07:50

Клиентам «Бум-Банка» в Кабардино-Балкарии обещана выплата пенсий до 9 июня

В связи с отзывом лицензии у ООО «Бум-Банк» клиентам банка, получавшим выплаты по линии ПФР на счета в банке, пенсия за июнь 2018 года будет доставлена до 9 июня включительно через «Почту России», сообщили в Пенсионном фонде.

Как писал "Кавказский узел", Банк России 1 июня отозвал лицензию у нальчикского коммерческого банка "Бум-Банк". "Агентство по страхованию вкладов" ранее заявило, что вкладчики "Бум-Банка" начнут получать страховое возмещение не позже 15 июня. Выплаты произведут банки-агенты, которые будут отобраны до 7 июня.

С июля жители КБР, ранее получавшие пенсии на счета в «Бум-Банке», могут самостоятельно выбрать способ доставки выплат. Для этого  им надо обратиться в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) по месту жительства, либо воспользоваться порталом госуслуг или подать заявление в разделе «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда России, говорится в сообщении от 4 июня на сайте Отделения Пенсионного фонда РФ по Кабардино-Балкарии.

О том, какое количество пенсионеров обслуживал «Бум-Банк», информация не приводится.

Отметим, что на сайте «Бум-Банка» размещены приказы об отзыве лицензии и о назначении временной администрации, а также реквизиты для погашения задолженности по кредитам, взятым в банке.

Примечание:

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