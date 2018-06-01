Центробанк России. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

01 июня 2018, 10:21

Нальчикский "Бум-Банк" лишен лицензии

Банк России сегодня отозвал лицензию у коммерческого банка "Бум-Банк", работающего в Кабардино-Балкарии, и назначил в кредитной организации временную администрацию.

В своей деятельности "Бум-Банк", по данным регулятора, использовал рискованную бизнес-модель, ориентированную преимущественно на кредитование граждан, что привело к формированию на балансе значительного объема активов сомнительного качества. Кроме того, в деятельности банка установлены нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщила пресс-служба Банка России.

По его данным, во втором полугодии 2017 года "Бум-Банк" был активно вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, а регулятору пришлось неоднократно применять в отношении банка меры надзорного реагирования, в том числе один раз - введение ограничения на привлечение вкладов населения.

С сегодняшнего дня лицензия "Бум-Банка" отозвана, в нем назначена временная администрация до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора, говорится в сообщении на сайте Центробанка.

"Бум-Банк" являлся участником системы страхования вкладов и занимал 380-е место в банковской системе РФ по величине активов на 1 мая, передает ТАСС.

Как писал "Кавказский узел", 26 апреля Банк России отозвал лицензию у махачкалинского банка "Эльбин".

Примечание:

"Конкурсное производство в "Нафтабанке" продлено на полгода", "Центробанк потребовал признать дагестанский "Эльбин" банкротом", "Суд взыскал с руководства "Геленджик-банка" 189 миллионов рублей".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

01 июня 2018, 11:06

01 июня 2018, 10:21

  • 1 Нальчикский "Бум-Банк" лишен лицензии

    Банк России сегодня отозвал лицензию у коммерческого банка "Бум-Банк", работающего в Кабардино-Балкарии, и назначил в кредитной организации временную администрацию.

01 июня 2018, 10:01

  • 2 Евкуров пригласил муфтия Хамхоева на ифтар

    Юнус-Бек Евкуров 31 мая заявил, что простил председателя Духовного центра мусульман Ингушетии Ису Хамхоева за заявление о его отлучении от мусульманской общины и пригласил его в гости.

01 июня 2018, 09:12

01 июня 2018, 08:28

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Документы

Все документы

Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Аналитика

Все статьи

Блогеры

Все посты