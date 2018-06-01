Нальчикский "Бум-Банк" лишен лицензии

01 июня 2018, 10:21

Банк России сегодня отозвал лицензию у коммерческого банка "Бум-Банк", работающего в Кабардино-Балкарии, и назначил в кредитной организации временную администрацию.

В своей деятельности "Бум-Банк", по данным регулятора, использовал рискованную бизнес-модель, ориентированную преимущественно на кредитование граждан, что привело к формированию на балансе значительного объема активов сомнительного качества. Кроме того, в деятельности банка установлены нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщила пресс-служба Банка России.

По его данным, во втором полугодии 2017 года "Бум-Банк" был активно вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, а регулятору пришлось неоднократно применять в отношении банка меры надзорного реагирования, в том числе один раз - введение ограничения на привлечение вкладов населения.

С сегодняшнего дня лицензия "Бум-Банка" отозвана, в нем назначена временная администрация до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора, говорится в сообщении на сайте Центробанка.

"Бум-Банк" являлся участником системы страхования вкладов и занимал 380-е место в банковской системе РФ по величине активов на 1 мая, передает ТАСС.

Как писал "Кавказский узел", 26 апреля Банк России отозвал лицензию у махачкалинского банка "Эльбин".