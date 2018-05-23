Центробанк потребовал признать дагестанский "Эльбин" банкротом

23 мая 2018, 11:11

Банк России 22 мая подал в арбитражный суд иск с требованием признать несостоятельность лишенного лицензии махачкалинского банка "Эльбин".

Как писал "Кавказский узел", 26 апреля Банк России отозвал лицензию на банковские операции у махачкалинского банка "Эльбин". Причинами названы, в частности, нарушения, касающиеся отмывания денег, финансирование терроризма, а также вовлеченность банка в проведение валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухучете и отчетности. В банке назначена временная администрация. 11 мая вкладчики сообщили о начале выплат страхового возмещения.

Банк России обратился в Арбитражный суд Дагестана с иском о признании банка "Эльбин" банкротом. Дата судебного заседания пока не назначена, пишет сегодня "Интерфакс".

Заявление о признании ОАО АКБ "Эльбин" несостоятельным поступило в Арбитражный суд 22 мая, информирует сайт картотеки "Электронное правосудие".

Напомним, что банк "Эльбин" основан в 1993 году Гамидом Гамидовым - старшим братом бывшего главы правительства Дагестана Абдусамада Гамидова. Согласно биографической справке бывшего премьера Дагестана, опубликованной на "Кавказском узле", в 1993 году Абдусамад Гамидов занимал пост председателя правления банка "Эльбин". В феврале Гамидов был обвинен в мошенничестве и превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Отзыв лицензии у банка "Эльбин" косвенно связан с арестом Гамидова, выступавшего гарантом учреждения, предположили опрошенные "Кавказским узлом" экономисты.

Ситуацию с арестами чиновников и кадровыми чистками в республике "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".