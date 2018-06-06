Показания сейсмографа. Фото Sam Yeh https://sputnik.az/world/20171118/412811322/cinde-de-zelzele-olub.html

06 июня 2018, 10:35

Жители Чечни ощутили землетрясение в Азербайджане

Землетрясение, произошедшее в Азербайджане 5 июня, ощущалось в Гудермесском районе Чечни, сообщили местные жители. В МЧС заявили об отсутствии звонков от населения по поводу подземных толчков.

Как писал "Кавказский узел", 5 июня в 21.40 мск на территории Загатальского района Азербайджана было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Данные о жертвах и разрушениях не поступали. Землетрясение ощутили жители Дагестана. В республике были отмечены подземные толчки магнитудой 3-4.

Непродолжительные подземные толчки ощущались минувшей ночью в Гудермесе.

"Около 22.00 ночи были небольшие толчки. Длилось это не более 40-50 секунд. Думал вывести семью из квартиры, но так как толчки больше не повторялись, не стал этого делать", - сообщил сегодня в телефонном разговоре с корреспондентом "Кавказского узла" житель Гудермеса Лечи.

"Колебания были, но слабые. Это примерно так, как если по улице рядом с вашим домом проезжает тяжелый грузовик, и земля слегка подрагивает. До утра больше ничего подобного не происходило", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" другой горожанин Хусейн.

Обращений по поводу землетрясении от населения минувшей ночью не поступало, сообщили в главном управлении МЧС России по Чечне.

"Обстановка в республике, в том числе и Гудермесском районе, спокойная. Каких-либо сообщений о чрезвычайных ситуациях от населения не поступало", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель ведомства.

Информации о сейсмособытии на сайте главного управления МЧС России по Чечне к 10.00 мск 6 июне не было.

Примечание:

"Землетрясение произошло на северо-западе Армении", "Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Азербайджане", "Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Чечне".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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