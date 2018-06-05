05 июня 2018, 23:24

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Азербайджане

Сейсмологи зарегистрировали подземные толчки сегодня на северо-западе Азербайджана. Люди напуганы, информации о жертвах или разрушениях пока не поступало.

Землетрясение зафиксировано на территории Загатальского района в 400 километрах северо-западнее Баку в 22.40 по местному времени (21.40 мск).

Эпицентр подземных толчков силой 6 баллов находился на глубине 12 километров в 24 километрах  южнее от города Загатала, сообщает сегодня Республиканский центр сейсмологии при Национальной академии наук Азербайджана на своем сайте.

Подземные толчки были сильными и вызвали панику среди горожан, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» житель Загаталы Мухаммед Мамедов. Многие, опасаясь новых подземных толчков, выбежали на улице и остаются под открытым небом, сказал он.

Подземные толчки ощущались и в соседнем Шекинском районе. «Землетрясение было достаточно ощутимым. Люстра резко стала качаться. Но у нас в городе спокойно», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» шекинский журналист Мамед Садиг Фаталиев. Он также отметил, что связывался со знакомыми в Загатале, там люди напуганы, так как помнят сильные землетрясения, произошедшие в городе несколько лет назад.

"Кавказский узел", писал, что в июне 2014 года землетрясение магнитудой 5,2 произошло на северо-западе Азербайджана. Эпицентр землетрясения находился в 14 км юго-западнее города Загатала. В результате землетрясения в селе Домбабина Загатальского района разрушены два дома.

Примечание:

"Два землетрясения произошли на Южном Кавказе", "Землетрясение произошло на юго-востоке Грузии", "Землетрясение произошло у берегов Азербайджана".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

06 июня 2018, 00:04

  • Грузия разорвала дипотношения с Сирией

    Решение властей Сирии установить дипломатические отношения с Абхазией и Южной Осетией было принято под давлением России, оно нарушает основополагающие нормы и принципы международного права, заявил МИД Грузии.

05 июня 2018, 23:58

  • Активисты собрали 220 жалоб к властям Нагорного Карабаха

    Общественный совет, созданный протестующими, начал сегодня прием заявлений от жителей Нагорного Карабаха, которые столкнулись с несправедливостью. Если власти не станут рассматривать эти жалобы, а главы силовых ведомств не будут уволены, протесты возобновятся, заявили активисты.

05 июня 2018, 23:32

05 июня 2018, 23:24

05 июня 2018, 22:36

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Документы

Все документы

Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Аналитика

Все статьи

Блогеры

Все посты