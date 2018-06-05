Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Азербайджане

05 июня 2018, 23:24

Сейсмологи зарегистрировали подземные толчки сегодня на северо-западе Азербайджана. Люди напуганы, информации о жертвах или разрушениях пока не поступало.

Землетрясение зафиксировано на территории Загатальского района в 400 километрах северо-западнее Баку в 22.40 по местному времени (21.40 мск).

Эпицентр подземных толчков силой 6 баллов находился на глубине 12 километров в 24 километрах южнее от города Загатала, сообщает сегодня Республиканский центр сейсмологии при Национальной академии наук Азербайджана на своем сайте.

Подземные толчки были сильными и вызвали панику среди горожан, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» житель Загаталы Мухаммед Мамедов. Многие, опасаясь новых подземных толчков, выбежали на улице и остаются под открытым небом, сказал он.

Подземные толчки ощущались и в соседнем Шекинском районе. «Землетрясение было достаточно ощутимым. Люстра резко стала качаться. Но у нас в городе спокойно», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» шекинский журналист Мамед Садиг Фаталиев. Он также отметил, что связывался со знакомыми в Загатале, там люди напуганы, так как помнят сильные землетрясения, произошедшие в городе несколько лет назад.

"Кавказский узел", писал, что в июне 2014 года землетрясение магнитудой 5,2 произошло на северо-западе Азербайджана. Эпицентр землетрясения находился в 14 км юго-западнее города Загатала. В результате землетрясения в селе Домбабина Загатальского района разрушены два дома.