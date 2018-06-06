Жители Дагестана ощутили землетрясение

06 июня 2018, 02:02

Землетрясение, произошедшее в Азербайджане, ощутили жители Дагестана. В республике отмечены подземные толчки магнитудой 3-4, сообщили спасатели.

Как сообщал "Кавказский узел", землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано 5 июня в 22.40 по местному времени (21.40 мск) на территории Загатальского района Азербайджана. Информации о жертвах или разрушениях не поступало.

Сообщение о подземных толчках поступило дежурному 5 июня в 21:50, на территории республики ощущались толчки, магнитуда составила 3-4 балла, эпицентр землетрясения находится в Азербайджане, сообщило Главное управление МЧС по Дагестану на своем сайте.

Жертв и разрушений нет, промышленные предприятия работают в штатном режиме, уточнили спасатели.