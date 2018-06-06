06 июня 2018, 02:02
Жители Дагестана ощутили землетрясение
Землетрясение, произошедшее в Азербайджане, ощутили жители Дагестана. В республике отмечены подземные толчки магнитудой 3-4, сообщили спасатели.
Как сообщал "Кавказский узел", землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано 5 июня в 22.40 по местному времени (21.40 мск) на территории Загатальского района Азербайджана. Информации о жертвах или разрушениях не поступало.
Сообщение о подземных толчках поступило дежурному 5 июня в 21:50, на территории республики ощущались толчки, магнитуда составила 3-4 балла, эпицентр землетрясения находится в Азербайджане, сообщило Главное управление МЧС по Дагестану на своем сайте.
Жертв и разрушений нет, промышленные предприятия работают в штатном режиме, уточнили спасатели.
"Два землетрясения произошли на Южном Кавказе", "Землетрясение произошло на юго-востоке Грузии", "Землетрясение произошло у берегов Азербайджана".
06 июня 2018, 03:59
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Жители Армении ощутили землетрясение силой до пяти баллов
Землетрясение в Азербайджане ощутили и в Армении, в частности, в Тавушской области зарегистрированы подземные толчки силой 4-5 баллов, сообщили "Кавказскому узлу" в МЧС республики.
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06 июня 2018, 02:02
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Жители Дагестана ощутили землетрясение
Землетрясение, произошедшее в Азербайджане, ощутили жители Дагестана. В республике отмечены подземные толчки магнитудой 3-4, сообщили спасатели.
06 июня 2018, 01:22
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Два снаряда найдены в азербайджанском селе
Саперы Национального агентства по расчистке от мин территорий Азербайджана (ANAMA) обнаружили в селе Агдере на территории Хызинского района, где в 2017 году произошел взрыв на оружейном складе, два снаряда, а также взрыватель.
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