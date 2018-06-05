Апелляционные жалобы активистов ReAl оставлены без удовлетворения

05 июня 2018, 08:36

Суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы двух активистов партии "Республиканская альтернатива" (ReAl) на административный арест. Один из них пожаловался на плохие условия содержания.

Как писал "Кавказский узел", "Республиканская альтернатива" (ReAl) пожаловалась на давление после митинга в Баку 28 мая, когда в Азербайджане отмечался День Республики. 29 мая и 30 мая были арестованы четверо активистов "Республиканской альтернативы".

Акция в память о первой республике прошла в Баку на фоне запретов силовиков. Несмотря на декларирование приверженности идеалам Азербайджанской Республики, власти пренебрегают ее демократическими ценностями, заявили участники митингов.

4 июня в Бакинском апелляционном суде были рассмотрены жалобы на арест активистов ReAl Азера Гасымлы и Наримана Муджахида, которые были арестованы на 30 суток административного ареста соответственно 29 мая и 30 мая.

Арестованный в суде защищал адвокат Эльчин Садыгов. По его словам, разбирательства были проведены по отдельности, жалобы отклонены. «К сожалению, разбирательства были формальными, ни одно из ходатайств защиты не было удовлетворено», - сказал Садыгов корреспонденту «Кавказского узла» по телефону.

Он назвал решения апелляционного суда по делу активистов «не справедливыми, незаконными и не обоснованными».

Адвокат добавил, что по желанию самих арестованных эти дела можно довести до ЕСПЧ.

Супруга Азера Гасымлы Самира Гасымлы в беседе с корреспондентом «Кавказского узла» сказала, что присутствовала на заседании по делу ее мужа.

«Азер сказал, что его арестовали по заказному делу. Он сказал, что в деле не было свидетелей. Все обвинение основывалось на свидетельских показаниях самих полицейских. Азер также заявил, что его преследуют из-за его политической деятельности и критики властей», - рассказала Самира Гасымлы.

Она отметила, что смогла в зале суда вкратце побеседовать с мужем. «Азер рассказал о плохих условиях содержания всех арестованных активистов ReAl в изоляторе. Их там содержат в тесных условиях, не дают встреч с членами семей и телефонных разговоров, прогулок, не принимают передач из дома, не позволяют лежать в дневное время, стараются полностью изолировать от внешнего мира, чтобы они не получали никакой информации», - сказала Самира Гасымлы.

В Бакинском апелляционном суде подтвердили информацию об отклонении жалоб двух активистов ReAl.

При этом в суде не владели информацией о том, когда будут рассмотрены жалобы еще двух активистов этой партии - Эльмина Хамза и Арастуна Бахшалиева, арестованных соответственно на 25 и 30 суток.

Ранее член меджлиса ReAl Натиг Джафарли заявил о допросах в полиции 30-31 мая около 50 активистов партии. Их отпустили после устных предупреждений.

МВД не прокомментировало сообщения об арестах и допросах активистов ReAl.

Движение ReAl начало свою деятельность в январе 2009 года. Его активисты пытались воспрепятствовать проведению в марте 2009 года референдума по изъятию из Конституции ограничения на пребывание одного лица на посту президента более двух сроков. Политической деятельностью организация занимается с 2011 года, ее бессменным лидером является Ильгар Мамедов, который в марте 2014 года был приговорен к семи годам заключения по обвинению в организации протестов жителей города Исмаиллы.



Информация о преследовании активистов в регионах Кавказа публикуется "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".