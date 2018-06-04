Чеченцы в Париже призвали французов не считать их террористами

04 июня 2018, 18:42

Около 500 участников акции во Франции 3 июня осудили действия напавшего на прохожих в Париже уроженца Чечни Хамзата Азимова и призвали французские СМИ прекратить кампанию против чеченцев.

Как писал "Кавказский узел", 12 мая в Париже молодой человек напал с ножом на прохожих, убив одного и ранив еще четверых. Нападавший, застреленный сотрудниками полиции, был опознан как уроженец Чечни Хамзат Азимов, а ответственность за теракт взяло на себя запрещенное в России судом и признанное террористическим "Исламское государство".

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил чеченское происхождение Азимова, однако возложил ответственность за его поступок на Францию. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан резко прокомментировал заявление главы Чечни, назвав Кадырова "диктатором" и указав на нарушения прав человека в республике. Аналитики объяснили реакцию французского министра на слова Кадырова сложностями российско-французских отношений, политической напряженностью из-за террористической угрозы в стране и негативным имиджем главы Чечни в Европе.

Участники акции в Париже выступили против терроризма

3 июня в центре Парижа прошла акция чеченской диаспоры против терроризма. По данным организаторов "Барт-Маршо", на митинге собралось около 500 человек из тринадцати городов Франции, сообщает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на акции.

"Это самый крупный митинг с 2003 года", - заявил проживающий во Франции историк и журналист Майрбек Вачагаев, присутствовавший на акции.

"Мы здесь собрались, чтобы на чеченцев не вешали ярлыки "террористов". Когда мы выигрываем спортивные соревнования, про нас говорят - "россиянин", а как только какие-то проблемы, сразу - "чеченец". В семье не без урода, но мы собрались, чтобы заявить, что мы не террористы", - рассказал участник акции из группы, стоящей с табличками - "Чеченская диаспора Блуа" и "Чеченцы - не террористы!".

По его словам, для чеченцев, так же, как и для французов, актуален лозунг "Свобода, равенство и братство".

Участники акции держали в руках транспаранты и растяжки: "Мы такие же граждане, как и вы", "Чеченская община Страсбурга осуждает терроризм", "Французские СМИ, прекратите нападать на чеченскую общину", "Насилие не имеет национальности". Мужчины и женщины стояли на митинге отдельно. Прохожие интересовались происходящим, узнавали у манифестантов, что за акция, и, получив объяснения, уходили по своим делам, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

"Нас опять хотят сделать изгоями уже в новой стране. Но эти усилия тщетны, потому что Франция - это не та страна, где нет закона. Здесь есть свободное общество", - заявил участник митинга.

Он также выразил соболезнования друзьям и родственником жертв теракта.

"Мы ощущаем здесь моральное спокойствие. Слава Аллаху, я и мои дети видим французский флаг, никого не взрывают и не убивают. Но травмы остаются. Моей старшей дочери 22 года. Сначала, когда она попала во Францию, увидев полицейских, она бегом пряталась за спину отца. Разве это нормально? Увидев вертолет, сын прятался под кровать", - заявила одна из митингующих, проживающая во Франции чеченка по имени Фаина.

По словам участницы митинга, несмотря на свои психологические травмы, к психологу приезжающие во Францию чеченцы практически не ходят, поскольку не знают языка. "Чаще всего хорошо знают язык только наши дети, а старшему поколению сложнее интегрироваться. Мой муж пробовал ходить психологу, а я нет", - сказала Фаина.

По словам Фаины, главная цель митинга - осуждение теракта, устроенного чеченцем, от имени чеченской диаспоры, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

"Мы не являемся закрытым и тем более радикализованным сообществом. Мы не можем отвечать за действия всех людей, родившихся в нашей стране, и не должны терпеть уничижительную кампанию в СМИ", - подчеркнул один из выступающих на митинге.

Сулейманов: во французских СМИ развернута кампания против чеченцев

Все 18 лет, что живет диаспора во Франции, мы ожидали чего-то подобного, заявил корреспонденту "Кавказского узла" организатор митинга Джамбулат Сулейманов, отметив, что, к сожалению, большинство чеченцев не смогло интегрироваться во французское общество.

"В силу того, что молодые люди могут стать жертвами враждебных идеологий, мы были настороже, и вот такой акт произошел. У этого парня не было тесных контактов с другими чеченцами во Франции, он не посещал мечеть, которая находится в Страсбурге. У нас и так имидж подпорчен с началом Второй чеченской войны... Война не могла не радикализировать часть народа... К сожалению, за 18 лет большинство чеченцев не смогли интегрироваться во французское общество", - пояснил Джамбулат Сулейманов.

По его словам, чеченские эмигранты плохо владеют языком. "Только молодежь, которая здесь выросла и учится во французских школах, владеет языком. Но они неспособны передать ту трагедию, которую испытало старшее поколение. В итоге французское общество не знает о нас по большому счету ничего. Выставляют нас какой-то этнической группой, которая просто проживает во Франции", - уверен Джамбулат Сулейманов.

По его словам, кампания против чеченцев отчётливо ощущалась в СМИ. "Были даже СМИ, которые написали, что чеченцы в двадцать раз агрессивнее других мусульманских сообществ. Это возмутительно! За несколько лет произошло несколько терактов, и только этот, не самый масштабный, был совершен чеченцем. Франция уже несколько лет живет в режиме антитеррористической операции (с января 2015 года, когда в ходе вооруженного нападения на офис редакции сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже были убиты 12 человек, правительство Франции продлевает режим "особой бдительности". - Прим. "Кавказского узла"), и только в этот раз такое пристальное внимание акцентируется на этнической принадлежности Хамзата Азимова", - сказал Сулейманов.

"Чечня - благодатная почва джихадизма" с таким заголовком вышла 14 мая статья во французском издании La Croix. В статье напоминается, что совершивший теракт в Париже Хамзат Азимов, получивший французское гражданство в 2010 году, родился в 1997 году в Чечне. "По данным Главного управления внутренней безопасности, от 7 до 8% французов, вовлеченных в сирийско-иракские джихадистские группировки, имеют чеченское происхождение", - приводятся в статье слова Жан-Шарля Бризаря (Jean-Charles Brisard), возглавляющего Центр анализа терроризма. Французская газета Liberation в свою очередь в статье "Чеченская диаспора во Франции потрясена новым терактом", опубликованной также 14 мая, назвала чеченскую диаспору во Франции "замкнутой, неструктурированной и часто обвиняемой в связях с джихадизмом". Переводы обеих статей размещены на сайте "ИноСМИ".

СМИ "настаивали на том, что террорист был чеченцем, пересказали всю историю конфликта, рассказали, как чеченцы радикализировались", заявила в свою очередь корреспонденту "Кавказского узла" руководитель "Комитета Чечня" во Франции Паскаль Шодо.

"Но этому поступку могла быть тысяча причин, был ли он вообще связан с Чечней - это не исследовалось. Многие чеченцы во Франции все-таки интегрируются, учатся в университете. Есть те, кто изучает международное право с целью работы в международных организациях и, конечно, можно понять их чувства, когда СМИ очень сильно настаивают на этнической принадлежности террориста, чего, пожалуй, я раньше не припомню. Поэтому было возмущение и такой большой митинг", - заявила Паскаль Шодо.

Участники митинга выступили против экстрадиции чеченца в Россию



Одной из тем выступлений на митинге также стало задержание в Монако 27 мая чеченца Руслана Абуханова, имеющего статус беженца во Франции. Ему грозит экстрадиция в Россию, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Многие из живущих во Франции чеченцев стали объектами внимания спецслужб после совершенной в Париже в ноябре 2015 года серии терактов, однако затем подозрения не подтвердились, рассказала ранее в интервью "Кавказскому узлу" "Теракты в Брюсселе: почему опять обвинили кавказцев?" руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии Международной федерации за права человека (FIDH) Саша Кулаева. "В СМИ писали, что забрали представителей 20 чеченских семей в связи с французскими терактами и допрашивали их. Потом их всех выпустили, но не было информации, чтобы кому-то из них предъявили какие-либо обвинения", - пояснила Кулаева. При этом, по ее данным, в 2017 году Франция ужесточила политику в отношении уроженцев Чечни.

"Экстрадиция политического беженца. Вы серьезно? Верните Абуханова во Францию. Где гарантии безопасности беженцам, уважением прав и свобод?", говорилось на растяжке, которую держал один из митингующих.

"Мы хотим напомнить, что Руслан Абуханов получил статус беженца уже 15 лет назад. Оказывается, беженцы больше не могут свободно перемещаться по Европе. Мы просто требуем соблюдения закона", - заявил в микрофон один из выступающих.

В настоящее время экстрадиции в Россию ждет арестованный в Дижоне чеченец, которому Россия вменяет поездку в Сирию, рассказала руководитель "Комитета Чечня" во Франции Паскаль Шодо.

"Было пройдено несколько обжалований, Государственный совет Франции дал положительное заключение", - сообщила она, отметив, что обвинения полностью базируются на сведениях из России.

Новости о нарушениях прав человека в Чечне и борьбе с инакомыслием в республике собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".