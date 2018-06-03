03 июня 2018, 23:16

Школьница пропала в Краснодарском крае

Полиция Краснодарского края и волонтеры начали поиски 13-летней девочки, которая ушла на прогулку вечером 2 июня и не вернулась.

По данным следствия, которое начало проверку в связи с исчезновением школьницы, она гостила у бабушки в селе Ковалевском Новокубанского района.

Люди видели ее на автобусной остановке. Водитель маршрутки опознал в девочке пассажирку, которую вез по направлению к Армавиру, но не смог вспомнить, где ее высадил и в какое время, со ссылкой на краевое следственное управление информирует "Юга.ру".

"Поиски девочки ведутся. В них участвуют сотрудники полиции, волонтеры", - цитирует представителя кубанского главка МВД ТАСС.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 22 марта в лесу в Краснодарском крае заблудился подросток. Его искали более 70 человек, использовался беспилотник. 23 марта мальчик самостоятельно вернулся домой.

Примечание:

"Шестилетний ребенок пропал в Ростове-на-Дону", "Мужчина с ребенком найдены живыми в лесу на Кубани", "Более 150 человек вышли на поиски пропавшего ребенка в кубанском лесу".

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