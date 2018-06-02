Участники митинга в Степанакерте 2 июня 2018. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла".

02 июня 2018, 14:44

Участники митинга в Степанакерте потребовали отставки глав силовых структур

Около 500 человек собрались сегодня в Степанакерте на акцию протеста против избиения двух местных жителей спецназовцами. Посредником между протестующими и силовиками выступил сам президент Нагорного Карабаха.

1 июня в соцсетях распространилась информация о том, что сотрудники спецназа вмешались в потасовку между двумя мужчинами и избили их. Сегодня недовольные этим горожане, в основном мужчины моложе 50 лет, собрались на центральном проспекте. Они требуют ареста спецназовцев и отставки глав всех силовых структур Нагорного Карабаха.

К протестующим выехали депутат парламента, лидер оппозиционной партии "Национальное возрождение" Айк Ханумян и государственный министр Нагорного Карабаха Араик Арутюнян. Посредником между протестующими и силовиками выступил и сам президент Бако Саакян, который сейчас ведет переговоры со сторонами конфликта, сообщил корреспондент "Кавказского узла" в 14.09 мск.

Примечание:

"Жители Нагорного Карабаха заставили власти отказаться от монополии на рынке связи", "Акция в поддержку Бабаяна приостановлена в Армении", "Оппозиция назвала арест генерала Бабаяна политическим актом".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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