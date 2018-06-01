Самолет авиакомпании "Азимут". Фото: Пресс-служба авиакомпании "Азимут" https://azimuth.aero

01 июня 2018, 13:58

"Азимут" открыл рейсы в Элисту из Ростова-на-Дону

Авиакомпания "Азимут", которая является базовым перевозчиком ростовского аэропорта Платов, сегодня выполнила первый рейс из Ростова-на-Дону в столицу Калмыкии.

"Кавказский узел" писал, что базовый авиаперевозчик ростовского аэропорта Платов компания "Азимут" в мае начала продажи билетов на рейсы из Калмыкии в Ростовскую область.

Первый вылет из Ростова-на-Дону в Элисту состоялся сегодня в 08:30 мск, сообщает "Интерфакс".

По данным издания, сегодня же перевозчик запускает в Элисту рейсы из Москвы.

Рейсы из Москвы (Внуково) и Ростова-на-Дону будут выполняться по средам и пятницам. Согласно расписанию, вылеты из Москвы в Элисту планируются в 13:25, в обратном направлении - в 10:25. Вылеты из Ростова-на-Дону - в 08:30, обратно - в 16:25.

Минимальная стоимость билета Ростов-на-Дону - Элиста составляет 888 рублей (билет без багажа, с ручной кладью). Стоимость билетов на рейс Москва - Элиста 10 480 руб. Билет предусматривает как ручную кладь, так и багаж в 23 кг, отмечается на сайте авиакомпании "Азимут".

С 1 июня также будет осуществляться пассажирская перевозка автомобильным транспортом из Элисты в аэропорт в соответствии с расписанием авиарейсов компании "Азимут". По средам и пятницам автобус отправляется из Элисты в аэропорт в 09:00, в воскресенье – в 18:00, передает РИА "Калмыкия".

Примечание:

"Прибытие пяти авиарейсов в аэропорт "Платов" задержано из-за непогоды", ""Азимут" открывает рейсы из Грозного в Москву и Санкт-Петербург", "Первый рейс прибыл в ростовский аэропорт "Платов"".

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