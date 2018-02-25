"Азимут" открывает рейсы из Грозного в Москву и Санкт-Петербург

25 февраля 2018, 06:21

Авиакомпания "Азимут", которая является базовым перевозчиком аэропорта "Платов", с 1 апреля открывает авиарейсы из Грозного в Санкт-Петербург и обратно, а с 1 мая - авиарейсы из Грозного в Москву и обратно.

Как писал "Кавказский узел", авиакомпания "Азимут" начала полеты осенью 2017 года. С конца ноября авиакомпания начала продажи билетов на рейсы между Ростовом-на-Дону и Сочи.

Авиаперелеты между Санкт-Петербургом и Грозным авиакомпания "Азимут" начинает 1 апреля. Осуществляться перелеты будут по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Санкт-Петербурга - в 11.40 мск, вылет из Грозного - в 15.50 мск, говорится в сообщении на сайте авиакомпании.

Перелеты между Москвой и Грозным стартуют 1 мая. Осуществляться они будут ежедневно. Вылет в столицу Чечни - в 12.00 мск, вылет в Москву - в 16.00 мск.

По данным сервиса "Яндекс. Авиабилеты", стоимость перелета из Санкт-Петербурга в Грозный составляет в среднем 5970 рублей, из Москвы в Грозный - в среднем 2490 рублей.