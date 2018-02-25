25 февраля 2018, 06:21
"Азимут" открывает рейсы из Грозного в Москву и Санкт-Петербург
Авиакомпания "Азимут", которая является базовым перевозчиком аэропорта "Платов", с 1 апреля открывает авиарейсы из Грозного в Санкт-Петербург и обратно, а с 1 мая - авиарейсы из Грозного в Москву и обратно.
Как писал "Кавказский узел", авиакомпания "Азимут" начала полеты осенью 2017 года. С конца ноября авиакомпания начала продажи билетов на рейсы между Ростовом-на-Дону и Сочи.
Авиаперелеты между Санкт-Петербургом и Грозным авиакомпания "Азимут" начинает 1 апреля. Осуществляться перелеты будут по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Санкт-Петербурга - в 11.40 мск, вылет из Грозного - в 15.50 мск, говорится в сообщении на сайте авиакомпании.
Перелеты между Москвой и Грозным стартуют 1 мая. Осуществляться они будут ежедневно. Вылет в столицу Чечни - в 12.00 мск, вылет в Москву - в 16.00 мск.
По данным сервиса "Яндекс. Авиабилеты", стоимость перелета из Санкт-Петербурга в Грозный составляет в среднем 5970 рублей, из Москвы в Грозный - в среднем 2490 рублей.
"Победа" анонсировала рейсы из Санкт-Петербурга в Тбилиси", "Авиакомпания "РусЛайн" объявила об открытии маршрута между Минводами и Нижнекамском", "Приостановлено дело о взыскании денег с руководителей "Авиалиний Дагестана".
25 февраля 2018, 15:56
-
Следователи сообщили о смерти бывшего ингушского министра от отравления газом
Бывший министр труда, занятости и соцразвития Ингушетии Багауддин Маршани скончался в своем доме, его жена и ребенок госпитализированы, сообщили следователи. По предварительной версии, все трое отравились газом.
25 февраля 2018, 15:34
-
Тысячи человек вышли на акцию памяти Немцова в Москве
Участники шествия памяти Бориса Немцова в Москве потребовали найти и наказать заказчика убийства политика. На акции прозвучали требования призвать к ответу главу Чечни Рамзана Кадырова.
25 февраля 2018, 14:54
-
Жители Астрахани провели акцию в память о Немцове
Участники пикета в память о Борисе Немцове возложили сегодня цветы и зажгли свечи у фотографии Немцова в астраханском "Гайд-парке".
25 февраля 2018, 14:02
-
Российское судно задержано в Поти
Суд в Поти оштрафовал капитана российского судна за загрязнение моря. Корабль сможет покинуть порт только после уплаты штрафа и компенсации ущерба.
25 февраля 2018, 13:03
-
Варламов раскритиковал власти Ростова-на-Дону за состояние исторических зданий
Власти Ростова-на-Дону не озаботились адекватной реставрацией исторических зданий даже перед Чемпионатом мира по футболу, уникальные памятники архитектуры оказались на грани исчезновения, такой вывод на основе личных наблюдений озвучил организатор фонда "городские проекты", фотограф и блогер Илья Варламов.
-
25 февраля 2018, 15:34
Тысячи человек вышли на акцию памяти Немцова в Москве
-
25 февраля 2018, 13:03
Варламов раскритиковал власти Ростова-на-Дону за состояние исторических зданий
-
25 февраля 2018, 06:212
"Азимут" открывает рейсы из Грозного в Москву и Санкт-Петербург
-
25 февраля 2018, 02:52
Близкие погибшего в Сочи сноубордиста заявили о бездействии следствия и врачей
-
24 февраля 2018, 23:521
Брат активиста Садыглы арестован в Баку
-
24 февраля 2018, 04:202
Латвия запретила въезд в страну Кадырову
-
25 февраля 2018, 15:56
Следователи сообщили о смерти бывшего ингушского министра от отравления газом
-
25 февраля 2018, 15:34
Тысячи человек вышли на акцию памяти Немцова в Москве
-
25 февраля 2018, 14:02
Российское судно задержано в Поти
-
25 февраля 2018, 11:21
Кутаисский "Торпедо" впервые выиграл Суперкубок Грузии
-
25 февраля 2018, 07:20
Обвиняемому в нападении на детсад в Армавире продлен срок ареста
-
25 февраля 2018, 05:19
МЧС предупредило об опасности схода лавин в Адыгее
-
24 февраля 2018, 22:39
Четыре человека стали жертвами ДТП в Ростовской области
-
24 февраля 2018, 21:40
Блок "Царукян" заявил о поддержке Саргсяна на президентских выборах
-
10 января 2018, 10:01Огтай Гюльалиев выбран первым среди равных на третьем этапе конкурса "Герой Кавказа - 2016"
-
20 июня 2017, 23:59Отправляйте сообщения и фото на «Кавказский Узел» через WhatsApp и Telegram
-
25 февраля 2018, 15:34
Тысячи человек вышли на акцию памяти Немцова в Москве
-
25 февраля 2018, 04:202
Строительство колледжа на 400 студентов началось в Чечне
-
19 февраля 2018, 11:561
Журавлев Алексей Александрович
-
22 декабря 2017, 10:4721
Кадыров Рамзан Ахматович
-
21 декабря 2017, 11:422
Кутаев Руслан
-
20 января 2018, 03:22Заявление ЕС в связи с нарушениями прав человека представителей Правозащитного центра «Мемориал» в России 1
-
16 января 2018, 08:34Директор БДИПЧ/ОБСЕ выразила озабоченность по поводу ареста и обвинений в адрес главы представительства правозащитного центра «Мемориал» в Чечне
-
23 февраля 2018, 20:54В серии "Народы и культуры" издан очередной том "Азербайджанцы"
-
22 февраля 2018, 20:59Жители дагестанского села Кафыр-Кумух добиваются расследования незаконных сделок с землей
-
22 февраля 2018, 15:29На северном склоне горы Машук построили цементно-бетонный завод
-
22 февраля 2018, 14:04В Адыгее завершается строительство мечети в посёлке Энем
-
22 февраля 2018, 10:16В Сочи пилят деревья напротив Тоннельной 1 у Магнита
-
22 февраля 2018, 11:2710
Как Кадыров 23 февраля устроил из поминок праздник
-
20 февраля 2018, 10:2683
Выходцы с Кавказа в рядах ИГ (ИГИЛ)*
-
29 января 2018, 15:26
Инфографика. Статистика жертв на Северном Кавказе за 2017 год по данным Кавказского Узла
-
15 января 2018, 18:17
Инфографика. Статистика жертв на Северном Кавказе в четвертом квартале 2017 года по данным Кавказского Узла
-
23 февраля 2018, 17:44
BERG...man TbilisiРамзан Кадыров 23 февраля проклял Иосифа Сталина 30
-
22 февраля 2018, 22:35
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов74 года со дня депортации вайнахов
-
19 февраля 2018, 09:58
BERG...man TbilisiКадыров о кизлярском стрелке и его пособниках. Был бы жив стрелок - как бы его наказали? 13
-
12 февраля 2018, 21:14
Ингуш, правозащитник Магомед МуцольговНа Северном Кавказе прошел семинар по общественному контролю (фото)
-
10 февраля 2018, 22:17
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима НефляшеваЛистовка МВД Франции о правилах поведения в холода. Какой она могла быть на Кавказе? 27