Самолет "Авиалиний Дагестана". Фото: Alex Pereslavtsev https://it.wikipedia.org

27 января 2018, 08:10

Приостановлено дело о взыскании денег с руководителей "Авиалиний Дагестана"

Арбитражный суд Дагестана приостановил производство по делу о взыскании с Минимущества республики и руководителей обанкротившегося ОАО "Авиалинии Дагестана" 963,6 миллиона рублей, которые задолжала компания.

"Кавказский узел" писал, что компания "Авиалинии Дагестана" была признана банкротом 10 сентября 2013 года, после чего конкурсный управляющий открыл торги по продаже части имущества авиакомпании, оцененного в 2,9 миллиона рублей. 21 декабря 2017 года конкурсное производство в ОАО "Авиалинии Дагестана" было продлено уже в шестнадцатый раз, до 20 марта. При этом на конец января было отложено рассмотрение заявления о привлечении руководителей должника к субсидиарной ответственности, то есть о взыскании с него долга вместо компании-банкрота.

Дело о субсидиарной ответственности приостановлено, говорится в картотеке Арбитражного суда Дагестана.

Ранее конкурсный управляющий подавал в суд заявление о взыскании долга с бывшего гендиректора "Авиалиний Дагестана" Мирзы Омариева, а ООО "Мега" и компания Rimos Limited выступили истцами против Жабира Абакарова, членов совета директоров предприятия Саида Саидова, Сефера Алиева, Олега Липатова, Михаила Баскакова, Александра Зубкова и акционера "Авиалиний Дагестана" - министерства по управлению госимуществом Дагестана, сообщил 26 января "Интерфакс".

Истцы пока не прокомментировали решение Арбитражного суда.

Примечание:

"На реконструкцию аэропорта в Дагестане выделят 3,5 млрд рублей", "В Дагестане суд обязал "Руслайн" выплатить пассажиру компенсацию за отмену рейса", "Суд отменил решение о возбуждении уголовного дела против гендиректора "Авиалиний Дагестана".

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