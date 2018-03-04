Прибытие пяти авиарейсов в аэропорт "Платов" задержано из-за непогоды

04 марта 2018, 00:49

Из-за ледяного дождя в аэропорту "Платов" в Ростове-на-Дону произошла массовая задержка рейсов.

Как писал "Кавказский узел", с 19.30 мск 3 марта на трассах Ростовской области введено ограничение движения пассажирского транспорта из-за непогоды.

По данным онлайн-табло официального сайта ростовского аэропорта "Платов" на 00.45, задерживается прибытие трех авиарейсов из Москвы и двух авиарейсов из Санкт-Петербурга.

Задержка составляет не менее трех часов. В частности, два авиарейса из Москвы в Ростов-на-Дону авиакомпании "Азимут" должны были прибыть в аэропорт в 21.55 мск, авиарейс из Москвы авиакомпании "Россия" должен был прибыть в 22.30 мск, а два авиарейса из Санкт-Петербурга авиакомпании "Азимут" - в 22.45.

Задержка вызвана погодными условиями - в Ростове-на-Дону идет ледяной дождь и дует сильный ветер, сообщает "Газета".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Ростове-на-Дону ожидаются осадки, температура -10 градусов, ветер со скоростью 11 метров в секунду. Днем 4 марта без осадков, температура поднимется до 0 градусов, скорость ветра составит 10 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.