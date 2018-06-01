АСВ пообещало начать выплаты вкладчикам "Бум-Банка" до 15 июня

01 июня 2018, 12:06

Агентство по страхованию вкладов заявило о наступлении страхового случая в связи с лишением лицензии нальчикского коммерческого банка "Бум-Банк". Выплаты его вкладчикам произведут банки-агенты, которые будут отобраны до 7 июня.

Как писал "Кавказский узел", Банк России сообщил сегодня об отзыве лицензии на банковские операции у ООО "Бум-Банк". В числе причин названы нарушения в области противодействия легализации полученных преступным путем доходов и финансированию терроризма, рискованная бизнес-модель и участие в проведении сомнительных транзитных операций. В учреждении назначена временная администрация.

В связи с тем, что ООО "Бум-Банк" является участником системы обязательного страхования вкладов, каждый его вкладчик имеет право на получение страхового возмещения, сообщила сегодня пресс-служба госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ).

Страховое возмещение выплачивается в размере 100% суммы всех счетов вкладчика в банке, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. По банковскому счету в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 1 июня 2018 года, пояснило АСВ.

Выплаты начнутся не позднее 15 июня, а банки-агенты для выплаты компенсаций по вкладам будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 7 июня, сообщается на сайте госкорпорации.

Согласно отчетности, по величине активов на 1 мая 2018 года "Бум-Банк" занимал 380-е место в банковской системе РФ.

Комментариев от представителей лишенного лицензии нальчикского банка пока не поступало. На сайте кредитной организации информации об отзыве лицензии по данным на 12.06 мск 1 июня не было. При этом здесь размещена информация о предоставляемых услугах, среди которых кредитование населения, кассовое обслуживание юридических лиц. Также представлены условия по вкладам и тарифы на денежные переводы четырех систем, указано, что банк выпускает с декабря 2017 года карту платежной системы "Мир".

"Бум-Банк" был зарегистрирован в 1990 году. Его пайщиками стали более тридцати предприятий промышленности, связи, транспорта, которые до этого обслуживались в одном из крупнейших банков СССР. В 2002 году банк приобрел собственное здание в Нальчике, а также выкупил помещение для филиала в Тырныаузе, говорится в сообщении на сайте "Бум-Банка".

Уставной капитал банка изменялся последний раз в сентябре 2014 года и составляет 169 млн рублей. Головной офис организации расположен в Нальчике, банк имеет семь дополнительных офисов, четыре операционных офиса и одну операционную кассу вне кассового узла, сообщается на сайте Банка России.

"Бум-Банк" является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц с января 2005 года. Основными бенефициарами банка являются Анзор и Каншоби Азаховы, а также Сергей Евтушенко (родственники), совместно контролирующие 73,02% долей общества; Артур Кожоков владеет долей в 9,47%, Сафудин Дышеков — 5,19%, Залина Дикинова — 4,26%, Алексей Мамхегов — 2,77%, Татьяна Таова — 2,07%, Бор Едыдж — 1,32%, акционеры-миноритарии — 1,9%, отмечается в информации на сайте портала "Банки.ру".