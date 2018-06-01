Жители Чечни начали сдавать ДНК-тесты для поиска детей в Ираке

01 июня 2018, 02:49

Сдача крови на анализ ДНК организована в Чечне только для близких родственников детей, находящихся в Сирии или Ираке, объяснили власти Чечни. Жительницы республики выразили надежду, что ДНК-тест позволит им вернуть домой внуков.

Как писал "Кавказский узел", 27 мая глава Чечни Рамзан Кадыров поручил провести в Чечне ДНК-тесты, чтобы установить родственников российских детей, оказавшихся на Ближнем Востоке, и помочь им вернуться домой.

Более 20 близких родственников детей и женщин, которые могут находиться на Ближнем Востоке, уже сдали анализ ДНК, сообщили в Минздраве Чечни корреспонденту "Кавказского узла".

Специалисты республиканского Минздрава имеют большой опыт проведения ДНК-тестов, отметили в ведомстве. «Наши специалисты имеют огромный опыт подобной работы. На протяжении последних нескольких лет у нас проводится работа по составлению генетических паспортов для родственников пропавших без вести жителей региона, и эта процедура отработана в полной мере», - заявил сотрудник министерства здравоохранения.

Сдавать материал для ДНК-тестов должны только родственники женщин и детей, которые находятся либо могут находиться в Сирии или Ираке, уточнили 31 мая в аппарате главы и правительства Чечни. «Делается это для того, чтобы установить степень родства и иметь возможность вывозить оттуда детей, оставшихся без родителей, или тех, чьи матери осуждены судами этих стран», пояснили в ведомстве.

Сотрудник аппарата отметил, что первые сообщения о проведении ДНК-тестов и «коллективной» сдаче соответствующих анализов «вызвали определенный ажиотаж и вопросы у населения», так как СМИ не уточняли, что это касается лишь конкретных людей, а не всех жителей Чечни. Родственники детей, находящихся на Ближнем Востоке, для сдачи образцов ДНК должны обращаться в Бюро судебно- медицинской экспертизы Минздрава Чечни в Грозном, процедура для них будет бесплатной.

Соглашение с иракскими властями предполагает, что в Россию будут возвращены все дети российских граждан в возрасте до 10 лет. «Кроме того решается вопрос об обмене заключенными, что позволит вернуть на родину пожизненно осужденных ранее в Ираке жительниц нашей республики и других регионов», - отметили в аппарате главы и правительства Чечни.

Поздно вечером 31 мая Рамзан Кадыров написал об ожидаемом возвращении в Россию 94 детей. По словам главы Чечни, это дети уже осужденных иракскими властями женщин.

"В Россию их привезут в два этапа. Первая группа состоит из 49 человек, 25 из них прибудут уже в июне этого года. Подготовлены все необходимые документы для пересечения детьми границы. Вторым этапом станет возвращение детей граждан России, рожденных за пределами страны, их 45 человек. Это очень сложный процесс, но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы наши дети росли в своей стране, в кругу своих родственников", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Сколько всего вдов и детей россиян, примкнувших к боевикам, находятся в Сирии и Ираке, точно неизвестно, однако действующая в Чечне комиссия по возвращению с Ближнего Востока получила уже 1400 обращений от родственников таких женщин и детей, сообщила ранее представитель местной НПО корреспонденту "Кавказского узла".

По разным оценкам, в Ираке и Сирии могут находиться сотни или даже тысячи детей из Дагестана, Чечни и других регионов Кавказа. Их жизнь и здоровье находятся в особой опасности после того, как запрещенное в России судом и признанное террористической организацией "Исламское государство" начало терпеть масштабные поражения, говорится в материале "Кавказского узла" "Дети халифата: что их ждет после ИГ*".

Жителей Чечни, которые пытаются вернуть с Ближнего Востока своих родных, новость о проведении ДНК-тестов обнадежила.

«У меня там дочь с тремя сыновьями, младшему из которых всего два года. Муж в 2014 году уехал и позвал ее в Турцию, якобы нашел там работу, она поехала к нему, а потом они оказались в Сирии. Муж пропал несколько месяцев назад, дочь с детьми оказалась в Мосуле, - во всяком случае в последний раз она связывалась с нами оттуда. Говорила о бомбежках, и что они вместе с другими женщинами будут выбираться с детьми в направлении Сирии. Что случилось дальше, мы не знаем. Обязательно сдам кровь на анализ ДНК, чтобы найти детей. Я готова всю кровь по капле отдать, лишь бы они были живы и вернулись домой», - заявила жительница Чечни Таиса корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница Грозного Хава пытается разыскать детей своей племянницы, дочери умершего несколько лет назад старшего брата.

«Мы знаем только, что она осталась одна с пятью детьми, трое из которых приемные. Может они где-то в лагере или в тюрьме, ничего неизвестно. Ее свекровь еще в прошлом году подала заявление в комиссию, просила помочь вернуть ее и детей домой. Пока результатов никаких, их нет ни среди мертвых, ни среди живых. Надеемся, что хоть сейчас что-то получится. Говорят, там очень много маленьких детей, оставшихся полными сиротами, и они не могут назвать имена своих родителей. Очень надеемся, что сравнение ДНК поможет их найти», - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата" материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа. В разделе "Справочник" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.