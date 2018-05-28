Кадыров поручил провести в Чечне ДНК-тесты для поиска российских детей в Ираке

28 мая 2018, 08:41

В Чечне пройдет коллективная сдача материалов для ДНК-теста, чтобы установить родственников оказавшихся в странах Ближнего Востока российских детей и помочь им вернуться домой, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Мы ведем активную работу по установлению судьбы и возвращению детей и женщин - граждан России, которые оказались в Ираке и Сирии […] На данном этапе для беспрепятственного вывоза в Россию наших детей, родившихся в странах Ближнего Востока, по моему поручению будет проведена коллективная сдача материала на ДНК. Это поможет не только определить родственную принадлежность, но и дать детям гражданство РФ", - написал Кадыров 27 мая на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Он также сообщил, что его представитель в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби достиг в Ираке договоренности о рассмотрении всех дел российских граждан одним судьей. Это значительно сократит сроки рассмотрения дел по возвращению российских детей домой, уверен Кадыров.

"Также решено, что через десять дней состоится встреча Сабсаби с осужденными россиянками при участии генконсула РФ в Багдаде. Будет разработан правовой механизм, а также пройдут юридические процедуры по детям", - добавил глава Чечни.

Ранее "Кавказский узел" писал, что уроженки Дагестана Алиса Исмаилова и Эльвира Магомедханова, а также еще 19 гражданок России были приговорены в апреле судом в Ираке к пожизненному заключению по обвинению в причастности к запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". По аналогичному обвинению три гражданки Азербайджана были приговорены к смертной казни.

Приговор 19 россиянкам в Ираке был вынесен 29 апреля, женщины были признаны виновными в незаконном пересечении иракской границы, пособничестве терроризму и террористических действиях в рядах ИГ*. Многие из подсудимых в суде утверждали, что их насильно привезли в Ирак из Турции их мужья. Согласно данным МИД России, в тюрьмах Багдада находятся от 50 до 70 женщин и более 100 детей, которые предположительно имеют российское гражданство.

По разным оценкам, в Ираке и Сирии могут находиться сотни или даже тысячи детей из Дагестана, Чечни и других регионов Кавказа. Их жизнь и здоровье находятся в особой опасности после того, как запрещенное в России судом и признанное террористической организацией "Исламское государство" начало терпеть масштабные поражения, говорится в материале "Кавказского узла" "Дети халифата: что их ждет после ИГ*".

"Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата" материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа. В разделе "Справочник" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.