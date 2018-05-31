Мировой судья в Ростовской области обвинен по делу о взятке

31 мая 2018, 16:38

Передано в суд дело мирового судьи, обвиненного в передаче следователю 100 тысяч рублей за прекращение уголовного преследования жителя Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2017 года начальник отдела полиции в Новошахтинске был заключен под стражу по подозрению во взяточничестве. 3 марта он был обвинен в получении 100 тысяч рублей за прекращение уголовного преследования.

По версии следствия, 100 тысяч рублей передал начальнику следственного отдела в Новошахтинске мировой судья одного из районных судов Ростовской области. Это произошло 3 марта 2017 года. Взяткодатель предлагал за эти деньги закрыть возбужденное против него уголовное дело о мошенничестве, отмечается в сообщении прокуратуры.

Мировому судье, который в настоящее время находится в отставке, предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 291.1 УК России (посредничество во взяточничестве, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), дело направлено в Ростовский областной суд, сообщила сегодня на своем сайте Генпрокуратура России.

"Кавказский узел" не располагает комментариями обвиняемых или их представителей относительно позиции следствия.