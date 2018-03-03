Новошахтинский полицейский обвинен во взяточничестве 

03 марта 2018, 18:54

Передано в суд дело начальника следственного отдела полиции в Новошахтинске, обвиняемого в получении 100 тысяч рублей за прекращение уголовного преследования. В посредничестве подозревается мировой судья, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", начальник отдела полиции был заключен под стражу по подозрению во взяточничестве в марте 2017 года.

По версии следствия, 3 марта 2017 года обвиняемый получил через посредника 100 тысяч рублей за прекращение уголовного преследования местной жительницы, подозреваемой в мошенничестве. В роли посредника выступил мировой судья, рассказали в Следственном комитете РФ.

Полицейский обвиняется по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере). Уголовное дело направлено в суд, сообщило ведомство 2 марта на своем сайте.

В отношении судьи было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве с использованием своего служебного положения). В июне 2017 года он ушел в отставку, проинформировали в Следкоме.

"Женщина была признана виновной в совершении мошенничества, судом ей был вынесен обвинительный приговор", - отметили также в ведомстве.