Глава сельсовета в Астраханской области заподозрена в махинации с землей

31 мая 2018, 15:17

Бывшая глава муниципального образования "Маковский сельсовет" стала фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями после того как передала в собственность своей дочери участок земли.

По данным следствия, подозреваемая, являясь главой сельсовета, за счет подложных документов передала своей дочери земельный участок общей площадью 1000 квадратных метров в селе Маково. "Дочь подозреваемой зарегистрировала право собственности на земельный участок, который в последующем был реализован за 200 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Астраханской области.

В отношении бывшей главы сельсовета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), сообщается сегодня на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что за злоупотребление должностными полномочиями в апреле был осужден министр спорта Астраханской области. По данным прокуратуры, он тратил бюджетные деньги на личные поездки.