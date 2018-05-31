Уголовное дело. Фото: Валентина Мищенко / Югополис

31 мая 2018, 15:17

Глава сельсовета в Астраханской области заподозрена в махинации с землей

Бывшая глава муниципального образования "Маковский сельсовет" стала фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями после того как передала в собственность своей дочери участок земли.

По данным следствия, подозреваемая, являясь главой сельсовета, за счет подложных документов передала своей дочери земельный участок общей площадью 1000 квадратных метров в селе Маково. "Дочь подозреваемой зарегистрировала право собственности на земельный участок, который в последующем был реализован за 200 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Астраханской области.

В отношении бывшей главы сельсовета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), сообщается сегодня на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что за злоупотребление должностными полномочиями в апреле был осужден министр спорта Астраханской области. По данным прокуратуры, он тратил бюджетные деньги на личные поездки.

Примечание:

"Глава сельсовета в Астраханской области признан виновным в злоупотреблении полномочиями", "Глава администрации села в Астраханской области обвинен в афере на 9 млн рублей", "Глава сельсовета в Астраханской области заподозрена в присвоении бюджетных средств".

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