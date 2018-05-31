Вмешательство прокуратуры обнадежило голодающих водителей в Махачкале

31 мая 2018, 02:47

Участники голодовки водителей маршруток №61А в Махачкале выразили надежду, что начатая прокуратурой Дагестана проверка позволит найти решение проблемы. Проблемы с количеством автобусов на линии не решены, ждать маршрутку приходится долго, пожаловались жители Семендера.

Как писал "Кавказский узел", 27 апреля 73 из 100 водителей махачкалинского маршрута №61А объявили забастовку из-за недовольства условиями работы, которые установила обслуживающая маршрут компания. 14 мая они начали голодовку в помещении на конечной остановке маршрутного такси в поселке Семендер. 29 мая голодовку продолжила четвертая по счету группа водителей - 15 человек, а прокурор Дагестана Денис Попов на встрече с представителем голодающих пообещал взять под личный контроль их проблему.

Все 15 новых участников голодовки в течение всего дня 30 мая находились на месте акции, медицинская помощь никому из них не понадобилась, сообщил представитель протестующих Мухтар Саидов корреспонденту "Кавказского узла".



По словам Саидова, никто из чиновников к голодающим 30 мая не приходил. Он отметил, что возлагает надежду на меры прокурорского реагирования, которые обещал принять глава республиканской прокуратуры при встрече с Алидибиром Искантиевым 29 мая.

Прокурор республики поручил начать проверку по фактам, изложенным Алидибиром Искантиевым в ходе встречи 29 мая, но на проведение проверки требуется время, сообщил представитель прокуратуры Дагестана корреспонденту "Кавказского узла". «До окончания проверки мы не имеем право разглашать, какие действия предприняты», - отметил он.

Участник голодовки Абдулла Усманов также выразил надежду, что внимание прокурора Дагестана к проблемам водителей позволит найти выход из сложившейся ситуации. Мужчина отметил, что решил присоединиться к голодовке и не ограничиваться лишь забастовкой из-за того, что именно голодовкой его коллеги добились внимания к проблеме.

По словам водителя, продолжительная забастовка заставила его искать деньги для содержания семьи и оплаты долга за купленную ранее машину - он договорился с продавцом автомобиля выплачивать каждый месяц 30 тысяч рублей, но с началом забастовки семья лишилась единственного источника дохода. Теперь его семье из четырех человек помогают родственники, а для выплаты долга за автомобиль ему придется занимать деньги, рассказал Усманов корреспонденту "Кавказского узла".

Жители Семендера пожаловались на малое количество маршруток



Опрошенные «Кавказским узлом» жители Семендера заявили, что транспорта на маршрутной линии по-прежнему не хватает. Доехать из поселка до города можно достаточно легко, но на обратном пути автобус приходится ждать более 230 минут, сообщила местная жительница Патимат.

Женщина отметила, что работает врачом и часто возвращается домой по утрам, и именно утром автобуса приходится ждать долго. Жители Семендера хотят, чтобы проблема с транспортом была решена любым образом, подчеркнула она.

Проблема с транспортом на маршруте возникла после вывода на линию новых автобусов - на маршрут поставили слишком маленькое количество транспортных средств и попасть в поселок из города проблематично, указала другая жительница Семендера Карина.

По словам Карины, во время последней поездки ей также пришлось ждать автобус более получаса. Обслуживающей компании нужно увеличить число маршруток, заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Самый большой пассажиропоток на маршруте наблюдается утром и в обеденное время, в остальное время пассажиров почти нет, рассказал один из новых водителей маршрута №61А, пожелавший остаться неизвестным. Мужчина отметил, что работает на линии 15 дней. К голодовке водителей маршрута он относится с пониманием. «Ну конечно [понимаю], люди работали, у них тоже есть семьи», - пояснил он.