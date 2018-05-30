15 водителей в Махачкале продолжили голодовку

30 мая 2018, 03:23

Новая группа водителей махачкалинского маршрута №61 А приступила к пятидневной голодовке. Трое из них уже принимали участие в акции в составе первой группы. Прокурор Дагестана Денис Попов пообещал взять под личный контроль проблему маршрутчиков, сообщил представитель голодающих Алидибир Искантиев.

Как писал "Кавказский узел", 27 апреля 73 из 100 водителей махачкалинского маршрута № 61 А объявили забастовку из-за недовольства условиями работы, которые установила обслуживающая маршрут компания. 14 мая 16 водителей маршрута начали голодовку в помещении на конечной остановке маршрутного такси в поселке Семендер.

19 мая их сменила вторая группа голодающих. 22 мая двое участников голодовки были госпитализированы. 24 мая голодовку начала третья группа водителей, на следующий день троим из них стало плохо, однако от госпитализации они отказались. 27 мая все участники акции заявили об ухудшении самочувствия, однако продолжили забастовку. 28 мая участники голодовки заявили, что акция будет продолжаться до тех пор, пока чиновники не найдут решение проблемы. В этот же день один из участников акции покинул место ее проведения по семейным обстоятельствам.

Новая группа водителей в количестве 15 человек 29 мая в 10.00 мск приступила к голодовке, по окончанию пятидневного срока при необходимости будет сформирована новая группа, а голодовка продолжена, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель голодающих водителей Мухтар Саидов.

Трое участников предыдущих групп Магомедтагир Шихамиров, Руслан Мусаев и Алибулат Алибулатов участвовали в первой группе голодающих и приняли решение присоединиться к четвертой группе.

Один из голодающих Алибулат Алибулатов в первый же день почувствовал себя неважно, у него начались сильные головные боли, и ему пришлось вызвать скорую помощь.

Приехавшая бригада врачей оказала медикаментозную помощь и обследовала всех голодающих, измерив им пульс и давление, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Алибулат Алибулатов.

По словам Алибулатова, помимо голодовки он также держит пост, который предусматривает отказ от воды в дневное время.

Мужчина рассказал, что записался в четвертую группу голодающих для того, чтобы не допустить пожилых водителей, которые тоже изъявили желание голодать вместе с коллегами.

«Из нынешней группы два человека есть взрослых. Мы три раза не допустили их, но сейчас пришли», - сообщил водитель.

Алибулатов рассказал, что его общий стаж работы на рынке пассажирских перевозок составляет более 15 лет, на данной линии он работает более полугода, и эта работа - единственный заработок для семьи из шести человек. При этом на данный момент финансовое состояние в семье «очень плохое», он вынужден влезть в долги для обеспечения семьи, так как за время забастовки они лишились единственного источника доходов.

«Дома кушать же надо, детям не объяснишь, что я здесь бастую и голодаю», - пояснил Алибулатов.

По мнению протестующего, власти сами вынудили водителей прибегнуть к такому радикальному способу протеста. С начала забастовки в течении более двух недель водители не думали идти на этот шаг, однако, увидев безразличие властей к проблемам протестующих, водители все же решили прибегнуть к радикальной форме протеста, сообщил он.

По словам Алибулатова, те чиновники, которые ранее выказывали определенную заинтересованность в решении их проблем и обнадеживали водителей, на данный момент предлагают варианты решений, которые не соответствуют интересам водителей, а, наоборот, соответствуют интересам нынешней обслуживающей компании.

Прокурор Дагестана пообещал встретиться с голодающими

29 мая состоялась встреча представителя голодающих водителей Алидибира Искантиева с уполномоченным при президенте РФ по правам предпринимателей Борисом Титовым. На встрече также присутствовал прокурор Дагестана Денис Попов и уполномоченный по защите прав предпринимателей Дагестана Мурад Далгатов, который и организовал данную встречу.

Как рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Алидибир Искантиев, в ходе встречи он предоставил чиновникам документы, подтверждающие факты нарушения законодательства со стороны обслуживающей компании, а также требования голодающих водителей. По словам Искантиева, Денис Попов обещал взять под личный контроль решение данной проблемы.

Достигнута договоренность о встрече Дениса Попова с протестующими водителями, также сообщил Искантиев.

«Он дал слово, что пригласит и меня, и водителей, и возьмет под контроль (ситуацию)», - сообщил Искантиев.

Представитель голодающих также сообщил, что проконтролировать ситуацию пообещал и Борис Титов.