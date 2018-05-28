Сенцов согласился на поддерживающую терапию

28 мая 2018, 23:14

Осужденный в Ростове-на-Дону гражданин Украины Олег Сенцов, 14 мая объявивший голодовку, начал получать поддерживающую терапию, сообщило сегодня УФСИН.

Как писал "Кавказский узел", 14 мая осужденный в Ростове-на-Дону на 20 лет колонии строгого режима украинский кинорежиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения всех украинских заключенных в России. Приговор Сенцову и экологу Александру Кольченко Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес 25 августа 2015 года. Сенцов и Кольченко, обвиненные в терроризме, свою вину не признали, ПЦ "Мемориал" назвал их политзаключенными. 17 мая УФСИН заявило, что состояние голодающего Сенцова удовлетворительное.

"Осужденный Сенцов О.Г., отказавшийся от приема пищи, находится под динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание. В настоящее время Сенцов О.Г. начал получать поддерживающую терапию, на что дал свое согласие", - сообщается сегодня на сайте УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По данным ведомства, за время отказа от приема пищи ухудшения общего состояния здоровья Сенцова не зарегистрировано. "На сегодняшний момент состояние его здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении УФСИН.

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