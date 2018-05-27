Природный пожар в Дагестане ликвидирован

27 мая 2018, 23:59

Пожар на пастбищах в Ногайском районе Дагестана потушен на площади 12 гектаров, пострадавших нет, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", сухая трава загорелась сегодня утром на пастбищах отгонного животноводства в Ногайском районе. Площадь пожара составляла 10 гектаров.

К 20.00 мск пожарным удалось остановить распространение огня. Пожар был полностью потушен в 21.00 мск. Его площадь составила 12 гектаров, сообщается на сайте ГУ МЧС по Дагестану.

По данным ведомства, пожар тушили 113 человек, было задействовано 19 единиц техники.