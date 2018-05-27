27 мая 2018, 23:59
Природный пожар в Дагестане ликвидирован
Пожар на пастбищах в Ногайском районе Дагестана потушен на площади 12 гектаров, пострадавших нет, сообщило МЧС.
Как писал "Кавказский узел", сухая трава загорелась сегодня утром на пастбищах отгонного животноводства в Ногайском районе. Площадь пожара составляла 10 гектаров.
К 20.00 мск пожарным удалось остановить распространение огня. Пожар был полностью потушен в 21.00 мск. Его площадь составила 12 гектаров, сообщается на сайте ГУ МЧС по Дагестану.
По данным ведомства, пожар тушили 113 человек, было задействовано 19 единиц техники.
"Спасатели предупредили о пожароопасности в Дагестане", "Лесной пожар в Дагестане создал угрозу селу", "Погорельцы из Шаури расселены у родственников".
27 мая 2018, 23:59
-
Природный пожар в Дагестане ликвидирован
Пожар на пастбищах в Ногайском районе Дагестана потушен на площади 12 гектаров, пострадавших нет, сообщило МЧС.
27 мая 2018, 23:55
-
Участники акции в Тбилиси потребовали справедливого расследования убийства
Акция "Не убивай меня", организованная отцом убитого в столице Грузии подростка Зазой Саралидзе, состоялась сегодня у здания парламента на проспекте Руставели. Протестующие потребовали объективности в расследовании преступления.
27 мая 2018, 22:47
-
Пилот погиб при крушении самолета в Волгоградской области
Легкомоторный самолет потерпел крушение во Фроловском районе. По предварительным данным, пилот погиб, сообщили в МВД по Волгоградской области.
27 мая 2018, 22:26
-
Потушен пожар в доме культуры в Ростовской области
Пожарные ликвидировали огонь в сельском доме культуры в Азовском районе, пострадавших нет, сообщило МЧС.
27 мая 2018, 21:32
-
Двое пассажиров сняты с авиарейса Минводы - Москва
Два человека, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, сняты с самолета в аэропорту Минеральных Вод и доставлены в отделение полиции, сообщили в управлении на транспорте МВД по СКФО.
-
27 мая 2018, 06:50
Политологи заявили о потере влияния "Учредительного парламента" после победы Пашиняна
-
27 мая 2018, 05:56
Зоозащитники добились встречи с волонтером Ленинградской в сочинской больнице
-
27 мая 2018, 03:20
Власти Нагорного Карабаха призвали отмечать последний звонок скромно
-
27 мая 2018, 01:32
Махачкалинские водители продолжили голодовку на фоне проблем со здоровьем
-
26 мая 2018, 12:01
Зоозащитники заявили о принудительной госпитализации волонтера в Сочи
-
26 мая 2018, 11:271
Военные обозреватели отметили профессионализм нового главы Генштаба Армении
-
27 мая 2018, 23:59
Природный пожар в Дагестане ликвидирован
-
27 мая 2018, 22:47
Пилот погиб при крушении самолета в Волгоградской области
-
27 мая 2018, 22:26
Потушен пожар в доме культуры в Ростовской области
-
27 мая 2018, 21:32
Двое пассажиров сняты с авиарейса Минводы - Москва
-
27 мая 2018, 20:24
Крупный пожар произошел на пастбищах в Дагестане
-
27 мая 2018, 19:25
Женщина задержана в Грузии по делу о торговле людьми
-
27 мая 2018, 18:30
Дом культуры загорелся в Ростовской области
-
27 мая 2018, 17:35
Три человека госпитализированы после стрельбы в Ереване
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
-
27 мая 2018, 20:24
Крупный пожар произошел на пастбищах в Дагестане
-
27 мая 2018, 01:32
Махачкалинские водители продолжили голодовку на фоне проблем со здоровьем
-
02 апреля 2018, 16:346
Умаханов Сайгидпаша Дарбишевич
-
27 февраля 2018, 17:30
Исаев Шамиль Абдулаевич
-
15 февраля 2018, 12:53
Здунов Артем Алексеевич
-
25 мая 2018, 07:58Против необоснованного и бесконтрольного повышения цен на топливо
-
24 мая 2018, 12:09Адыгэ Хасэ Майкопа готовит запрос в прокуратуру о гимне Краснодарского края
-
23 мая 2018, 21:15Обращение к Кадырову жителей поселка Ойсхара
-
23 мая 2018, 21:04Хищения в табасаранском филиале Россельхозбанка
-
23 мая 2018, 15:46Голодовка пайщиков и рейдерский захват дома в г.Сочи
-
21 мая 2018, 12:3885
Выходцы с Кавказа в рядах ИГ (ИГИЛ)*
-
22 февраля 2018, 11:5430
10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне
-
14 марта 2018, 09:09
Чечня обошла Дагестан в рейтинге нестабильных регионов Северного Кавказа
-
14 марта 2018, 08:37
В 2017 году число жертв конфликта на Северном Кавказе снизилось на 39%
-
21 мая 2018, 09:10
BERG...man Tbilisi"Анжи" покинул премьер-лигу. Красноярск заменит Махачкалу! И о самодурстве со стадионом "Енисея" 13
-
16 мая 2018, 15:47
Ветер с АпшеронаНевежество: рот полоскать можно, глотать нельзя 15
-
13 мая 2018, 13:59
BERG...man TbilisiЧемпионат России - финиш, расклады! Сборная, тренер, состав! 12
-
07 мая 2018, 20:12
BERG...man TbilisiСеверокавказское дерби: Анжи - Ахмат! Онлайн 30
-
01 мая 2018, 12:47
BERG...man TbilisiСеверный Кавказ лидирует по нелегальным врезкам в газопроводы. Дагестан. Видео. 29