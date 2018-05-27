27 мая 2018, 20:24
Крупный пожар произошел на пастбищах в Дагестане
Природный пожар в Ногайском районе достиг площади 10 гектаров. Угрозы населенному пункту нет, сообщило МЧС.
По данным ведомства, сухая трава загорелась на пастбищах отгонного животноводства сегодня утром.
К тушению пожара привлечены 113 человек, задействованы 19 единиц техники. "Общая площадь, пройденная огнем, - 10 га. Угрозы населенному пункту нет", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Дагестану.
"Кавказский узел" ранее писал о ландшафтном пожаре 18 мая у селения Арадерих Гумбетовского района Дагестана. Он был потушен 22 мая на площади 90 гектаров.
"Спасатели предупредили о пожароопасности в Дагестане", "Лесной пожар в Дагестане создал угрозу селу", "Погорельцы из Шаури расселены у родственников".
27 мая 2018, 20:24
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Крупный пожар произошел на пастбищах в Дагестане
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