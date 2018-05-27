Крупный пожар произошел на пастбищах в Дагестане

27 мая 2018, 20:24

" Кавказский узел " ранее писал о ландшафтном пожаре 18 мая у селения Арадерих Гумбетовского района Дагестана. Он был потушен 22 мая на площади 90 гектаров .

К тушению пожара привлечены 113 человек, задействованы 19 единиц техники. "Общая площадь, пройденная огнем, - 10 га. Угрозы населенному пункту нет", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Дагестану.

По данным ведомства, сухая трава загорелась на пастбищах отгонного животноводства сегодня утром.

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры

Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.