Ландшафтный пожар в Дагестане потушен

22 мая 2018, 19:59

Спасатели ликвидировали в Гумбетовском районе Дагестана пожар площадью 90 гектаров.

Как сообщал "Кавказский узел", пожар у селения Арадерих Гумбетовского района начался 18 мая и охватил 50 гектаров. По состоянию на утро 21 мая площадь, пройденная огнем, составляла уже 90 га.

По состоянию на 14.00 мск, пожар потушен, информировало сегодня на своем сайте МЧС Дагестана.

Общая площадь пожара не изменилась, отмечается в сообщении.

По данным МЧС, 23 мая в предгорных районах республики сохранится чрезвычайная ситуация, а в приморских - высокая пожароопасность.