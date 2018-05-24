Спасатели предупредили о пожароопасности в Дагестане

24 мая 2018, 11:15

Чрезвычайная пожароопасность пятого класса сохранится в Дагестане до 26 мая, сообщило МЧС.

По данным ведомства, предупреждение о пожароопасности действует с сегодняшнего дня в низменных и предгорных районах республики, уточнило ведомство.

Жителям и гостям региона рекомендуется не разжигать костров и воздержаться от посещения пожароопасных участков и лесов, сообщается на сайте ГУ МЧС по Дагестану.

"Кавказский узел" ранее писал о ландшафтном пожаре у селения Арадерих Гумбетовского района, который начался 18 мая и был потушен только 22 мая на площади 90 гектаров.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в дагестанском Бабаюрте до +33 градусов, ясно, без осадков, ветер скоростью 10 метров в секунду. Ночью температура воздуха снизится до +18 градусов, скорость ветра - до 8 м/с. 25 мая температура вновь поднимется до +32, ветер усилится до 9 м/с, также без осадков. 26 мая температура составит +28 градусов, скорость ветра - до 8 м/с, осадков также не ожидается. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.