Власти Чечни вводят режим ЧС из-за засухи

24 мая 2018, 09:58

Режим чрезвычайной ситуации с 25 мая начнет действовать в 11 муниципалитетах Чечни. Засуха в регионе уже уничтожила порядка 38 тысяч гектаров посевов, сообщили в Минсельхозе.

Режим ЧС будет введен в Ачхой-Мартановском, Урус-Мартановском, Гудермесском, Грозненском, Курчалоевском, Сунженском, Надтеречном, Наурском, Ножай-Юртовском, Шалинском и Шелковском районах, уточнили в министерстве.

"Такое решение принято в связи с засухой, вызванной аномальной жарой, установившейся в республике в последние недели. Засуха уже уничтожила в хозяйствах республики около 38 тысяч гектаров посевов, яровых культур", - рассказали сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в министерстве сельского хозяйства Чечни.

По данным ведомства, в этом году яровыми культурами было засеяно 107 тысяч гектаров территории. При этом более 45 тысяч гектаров площадей было выделено под посев зерновых культур – ячменя, овса, кукурузы, риса и гороха. Остальные территории были отведены под масличные – лен, сахарную свеклу и кормовые культуры.

По мнению местных аграриев, ситуацию может усугубить нашествие саранчовых вредителей.

"С конца апреля у нас стоит просто аномальная жара, днем температура иногда доходит до 38 градусов. Работать очень тяжело. Часть урожая уже погибла, ситуация очень тяжелая. Плюс в ближайшее время возможно нашествие саранчи из Дагестана, что еще более ухудшит положение. Боюсь, в этом году урожай будет минимальным", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" работник колхоза в Грозненском районе Супьян.

В Дагестане к 16 мая, по данным Минсельхоза республики, саранча была обнаружена на площади более 100 тысяч гектаров. В Ногайском районе из-за нашествия вредителей к 23 мая был введен режим чрезвычайной ситуации.

"В прошлом году у нас в республике был рекордный урожай, сегодня перспективы довольно мрачные. Такой жары в это время года я не помню уже несколько лет. Посевы просто выгорают от зноя. Обстановка довольно критическая, если погода не изменится в ближайшее время, то последствия будут очень тяжелыми", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" по телефону работник одного из госхозов Курчалоевского района Салавди.

Напомним, в 2017 году, по данным республиканского Минсельхоза, в Чечне было собрано около 424 тысяч тонн зерновых культур, что стало рекордным показателем за последние десятилетия.

Согласно данным Чеченстата, сельскохозяйственную деятельность в республике осуществляет 379 организаций. Также в регионе работает 2 794 крестьянско-фермерских хозяйства и индивидуальных предпринимателя, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в Грозном температура воздуха +34 градуса, без осадков, скорость ветра 6 метров в секунду. Ночью температура снизится до +23, сила ветра - до 3 метров в секунду. 25 мая температура днем составит +33, скорость ветра - 6 м/с, также без осадков. 26 мая температура понизится до +29, ветер усилится до 8 м/с. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.