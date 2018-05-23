Саранча. Фото: REUTERS/Nir Elias

23 мая 2018, 20:26

Жители Ногайского района Дагестана привлечены к борьбе с саранчой

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Ногайском районе Дагестана из-за нашествия саранчи. К срочной обработке полей от вредителей привлечены жители района.

Как писал "Кавказский узел", к 16 мая саранча, по данным Минсельхозпрода Дагестана, обнаружена на площади более 100 тысяч гектаров. Для борьбы с ней в 2018 году потребуется около 46,5 млн рублей, заявили в ведомстве.

В Ногайском районе, где действует режим чрезвычайной ситуации, от саранчи обработаны 11,113 га сельхозугодий, в этих работах активно участвуют местные жители, сообщили власти муниципалитета. "Используются ранцевые и навесные опрыскиватели. С 17 мая 2018 года привлечен самолет АН-2 и две автомашины КамАЗ с аэрозольной установкой", - рассказали в администрации, передает РИА "Дагестан".

К борьбе с саранчой призвали местных жителей главы сел Ногайского района и имамы мечетей, объявлен сбор пожертвований на покупку химикатов и на оплату услуг по опрыскиванию. В запасе есть около двух недель, потом саранча встанет на крыло и начнет массово уничтожать посевы, информирует "Молодежь Дагестана".

В ближайшие дни для обработки полей в Ногайском районе будут направлены еще две машины с аэрозольной установкой и малая авиация, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте республиканского управления Россельхозцентра.

Примечание:

"Режим повышенной готовности объявлен в Калмыкии из-за нашествия саранчи", "Перелетная саранча обнаружена на севере Чечни", "Саранча поразила более 39 тысяч гектаров дагестанских земель".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

23 мая 2018, 21:29

23 мая 2018, 20:26

23 мая 2018, 19:41

23 мая 2018, 18:42

23 мая 2018, 18:34

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Куда уходит детство
«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Документы

Все документы

Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Аналитика

Все статьи

Блогеры

Все посты