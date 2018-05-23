Жители Ногайского района Дагестана привлечены к борьбе с саранчой

23 мая 2018, 20:26

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Ногайском районе Дагестана из-за нашествия саранчи. К срочной обработке полей от вредителей привлечены жители района.

Как писал "Кавказский узел", к 16 мая саранча, по данным Минсельхозпрода Дагестана, обнаружена на площади более 100 тысяч гектаров. Для борьбы с ней в 2018 году потребуется около 46,5 млн рублей, заявили в ведомстве.

В Ногайском районе, где действует режим чрезвычайной ситуации, от саранчи обработаны 11,113 га сельхозугодий, в этих работах активно участвуют местные жители, сообщили власти муниципалитета. "Используются ранцевые и навесные опрыскиватели. С 17 мая 2018 года привлечен самолет АН-2 и две автомашины КамАЗ с аэрозольной установкой", - рассказали в администрации, передает РИА "Дагестан".

К борьбе с саранчой призвали местных жителей главы сел Ногайского района и имамы мечетей, объявлен сбор пожертвований на покупку химикатов и на оплату услуг по опрыскиванию. В запасе есть около двух недель, потом саранча встанет на крыло и начнет массово уничтожать посевы, информирует "Молодежь Дагестана".

В ближайшие дни для обработки полей в Ногайском районе будут направлены еще две машины с аэрозольной установкой и малая авиация, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте республиканского управления Россельхозцентра.