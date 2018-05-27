Зоозащитники добились встречи с волонтером Ленинградской в сочинской больнице

27 мая 2018, 05:56

Активисты навестили пенсионерку Идею Ленинградскую, которая пожаловалась им на то, что ее удерживают под присмотром санитаров, отобрали телефон и документы.

Как сообщал «Кавказский узел», 25 мая Идея Ленинградская сообщила по телефону зоозащитникам о том, что находится в сочинской больнице. По словам волонтера, ее удерживают там насильно.

89-летняя волонтер приюта для животных Идея Ленинградская с 12 по 28 апреля находилась в психдиспансере. Пенсионерка утверждает, что попала туда против своей воли, но руководство диспансера заявило, что женщина подписала заявление о добровольной госпитализации. Ленинградская полагает, что она попала туда по настоянию родственницы, с которой у нее произошел конфликт. Она была прописана в сочинской квартире пенсионерки, однако 6 марта Центральный райсуд Сочи удовлетворил иск Ленинградской о снятии с регистрационного учета и выселении родственницы. Однако та подала апелляцию в краевой суд. Пенсионерка, в свою очередь, обратилась в прокуратуру с просьбой представлять ее интересы в суде по делу о выселении родственницы.

Зоозащитники приехали в кардиологическое отделение больницы к Идее Ленинградской и пообщались с ней, рассказали они корреспонденту "Кавказского узла".

«Мы нашли палату в которую поместили Идею Гертовну. Когда мы вошли, в небольшой палате находились четверо… среди них Идея Гертовна», - рассказала член общественного объединения "Альянс защитников животных" Екатерина Гонтарева. По ее словам, санитарка психдиспансера сидела у кровати Ленинградской.

Зоозащитница рассказала, что Ленинградская очень обрадовалась визиту и пожаловалась, что была сильно напугана очередным похищением. Когда ее привезли в психдиспансер, то у нее от расстройства сильно подскочило давление. Из диспансера ее быстро перенаправили в кардиологию. В больнице она подписала документ, который, как сообщили ей врачи, являлся согласием на то, чтобы сбить давление. Она боялась остаться без медицинской помощи и получить инсульт, поэтому подписала бумаги не глядя. Также у нее отобрали телефон, не разрешают уйти домой, приставили круглосуточно санитаров психдиспансера. Кроме того, у Ленинградской отобрали уже новый паспорт, заявила зоозащитница корреспонденту "Кавказского узла",

«У Ленинградской также отобрали телефон, который я купила ей на свои деньги взамен украденного в период первого похищения. Я на свой паспорт оформила Идее Гертовне сим-карту. Положила на нее тысячу рублей, чтобы она могла звонить зоозащитникам из нашей группы, если ей понадобится помощь. Я расцениваю это как кражу личного имущества. Я никому не давала права распоряжаться им, кроме как Ленинградской. Поэтому я подам заявление (в полицию) по данному факту», - рассказала Гонтарева.

«Я увидела у нашей Ленинградской усталость и безысходность в глазах… Санитарка психдиспансера говорить с нами отказалась, сказав, что она просто сидит днем, а ночью ее сменят другая санитарка. Она должна следить, чтобы Ленинградская не разговаривала по телефону, чтобы ей никто не давал телефон, и чтобы она никуда не могла выходить из палаты", - поделилась Гонтарева.

Зоозащитница заявила корреспонденту «Кавказского узла», что 26 мая прошло собрание, на котором было принято решение подать уведомления о ряде пикетов и митингов в защиту прав Ленинградской, которую силой удерживают в больнице.

Адвокат краевой коллегии адвокатов Михаил Охрименко, не зависимый от данной ситуации, заявил, что он усматривает в этой ситуации "не только похищение человека..., но и незаконное лишение человека свободы" (ст. 127 УК РФ). Отметим, что санкции по этой статье предусматривают до двух лет лишения свободы.

"Если же наступят тяжкие последствия, типа инсульта.... то виновные рискуют лишиться свободы сроком от четырех до восьми лет", - пояснил адвокат.