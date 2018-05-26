Идея Ленинградская. Фото Светланы Кравченко для "Кавказского узла"

26 мая 2018, 12:01

Зоозащитники заявили о принудительной госпитализации волонтера в Сочи

89-летняя волонтерка Идея Ленинградская пожаловалась на то, что удерживается в сочинской больнице против своей воли, заявила зоозащитница Евгения Савенкова. Врачи утверждают, что это не так, но не разрешают посещать пенсионерку, которая находится под присмотром санитаров.

"Кавказский узел" писал, что 89-летняя волонтер приюта для животных Идея Ленинградская с 26 по 28 апреля находилась в психдиспансере, куда, как она утверждает, попала против своей воли. При этом в ПНД утверждают, что пациентка подписала согласие на госпитализацию. Пенсионерка заявила, что вернувшись домой, обнаружила пропажу документов и некоторых вещей. Полиция отказалась возбуждать дело о краже и принудительной госпитализации в ПНД, сославшись на показания дочери Идеи Ленинградской.

Идея Ленинградская ранее рассказала о конфликте с дочерью, прописанной в ее сочинском доме. 6 марта Центральный райсуд Сочи удовлетворил иск Ленинградской о снятии с регистрационного учета и выселении дочери, но та подала апелляцию в краевой суд. Пенсионерка, в свою очередь, обратилась в прокуратуру с просьбой представлять ее интересы в суде по делу о выселении дочери.

25 мая сотрудники приюта для животных направились к Ленинградской с кормом для десяти бродячих собак, которых она приютила в своем доме. "Пока мы шли к Ленинградской домой на улицу Красная, вдруг раздался звонок с незнакомого телефона. Звонила Идея Ленинградская. Она была очень взволнована, умоляла ей помочь", - рассказала президент фонда "Право на жизнь" Евгения Савенкова корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, пенсионерка пожаловалась на очередную принудительную госпитализацию и рассказала, что из психоневрологического диспансера ее везут в одну из городских больниц. "Ленинградская еще успела сказать, что была полиция, которая переговаривалась с ее дочерью, чтобы вызвать собачников и уничтожить собак во время ее отсутствия. Ленинградская умоляла меня спасти собак и ее, сообщить об этом знакомым и в СМИ", - рассказала Савенкова.

Ленинградская звонила не со своего номера, отметила Савенкова. "Я записала телефон, с которого звонила Ленинградская. Перезвонила. Это оказался случайный прохожий, у которого она попросила телефон позвонить. Он ничего больше не мог пояснить. Я сразу же сообщила члену общественного объединения "Альянс защитников животных" Екатерине Гонтаревой о новом ЧП с Ленинградской. Мы решили разделиться. Я поехала спасать собак Ленинградской, а Екатерина поехала разыскивать Ленинградскую по больницам", - сообщила Евгения Савенкова. Она добавила, что продежурила у калитки Ленинградской весь день, опасаясь, что собаки пенсионерки будут убиты.

"25 мая утром от дочери Ленинградской поступил звонок с просьбой вызвать психиатрическую бригаду, которая приехала и по просьбе [дочери Ленинградской] доставила ее в ПНД, где после осмотра врачом ПНД было решено перенаправить Ленинградскую с высоким давлением в кардиологию, куда ее и доставили фельдшеры скорой", -рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник скорой помощи Александр Александров.

"Ленинградской у нас нет. Где она, я не знаю. Она не наш пациент. Она в кардиологии", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" главврач ПНД Ольга Глущенко.

В больнице корреспонденту не дали посещать Ленинградскую, поскольку она находится под присмотром санитаров. "Идея Гертовна Ленинградская находится в кардиологии по своему желанию и никуда уходить не хочет", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" заведующий отделением кардиологии Сергей Шмеркин.

Примечание:

"Мэрия Сочи запретила пикет и шествие активистов ЛГБТ-сообщества", "Жители станицы в Краснодарском крае просят Ткачева и Путина спасти бывший рыбколхоз", "Итальянская трансгендер-активистка заявляет, что была дважды задержана в Сочи".

Автор: Светлана Кравченко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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