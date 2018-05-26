Житель Чечни осужден за продажу оружия

26 мая 2018, 18:28

Суд Шалинского района Чечни признал виновным местного жителя в продаже огнестрельного оружия и боеприпасов, приговорив его к году и восьми месяцам лишения свободы.

По версии следствия, мужчина зимой 1998 года приобрел в Грозном пистолет с боеприпасами к нему, а весной 2013 года продал их своему знакомому. "Обвиняемый свою вину в суде признал и раскаялся в содеянном", - сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в прокуратуре Чечни.

Приговор был вынесен 25 мая. Житель Шалинского района признан виновным по ч. 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка и сбыт огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов) и приговорен к 1 году 8 месяцам лишения свободы в колонии строго режима, рассказали в ведомстве.

Представитель прокуратуры напомнил, что в период между двумя военными кампаниями в центре Грозного, в районе так называемого "Зеленого базара", функционировал небольшой рынок, "где свободно подавалось оружие, боеприпасы и различное военное снаряжение". Он также отметил, что за незаконное приобретение и сбыт огнестрельного оружия закон предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.

"Кавказский узел" не располагает комментариями осужденного и его представителей относительно версии обвинения и решения суда.

По данным прокуратуры Чечни, только в первом квартале текущего года на территории республики было выявлено 58 преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия, по которым было возбуждено 39 уголовных дел.

"Кавказский узел" также писал, что 19 мая был арестован житель Гудермесского района Чечни, заподозренный в продаже автомата Калашникова.