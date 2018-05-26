Штормовое предупреждение объявлено в Чечне

26 мая 2018, 17:30

Грозовые ливни с градом и шквалистым усилением ветра прогнозируются в Чечне до 27 мая, сообщили в МЧС.

По данным ведомства, непогода может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций муниципального характера.

"Ливни могут привести к сходам селей в горной части республики. В предгорьях и на равнине возможен резкий подъем уровня воды в реках с подтоплением отдельных участков местности. Шквалистый ветер чреват перебоями в электроснабжении, повреждением кровель различных объектов, падением различных конструкций. В связи с неблагоприятным прогнозом, в ближайшие два дня силы и средства МЧС будут работать в режиме повышенной готовности", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в ГУ МЧС по Чечне.

В ведомстве также отметили, что органы власти на местах и коммунальные службы поставлены в известность о возможных ЧС.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в Грозном идет дождь, ветер скоростью 6 метров в секунду, Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе имеется возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Кроме того, он доступен и в легкой версии.