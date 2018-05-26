Чрезвычайная пожароопасность объявлена в Дагестане

26 мая 2018, 17:03

Экстренное предупреждение о пожароопасности в Дагестане будет действовать до 29 мая, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", ранее спасатели прогнозировали чрезвычайную пожароопасность в республике до 26 мая.

"С 27 мая по 29 мая местами в низменных и предгорных районах Республики Дагестан сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса", - сообщается сегодня на сайте ГУ МЧС по Дагестану.

Спасатели призвали население республики в этот период не разжигать костров и воздержаться от посещения пожароопасных участков и лесных зон.

По данным погодного сервиса"Кавказского узла", 27 мая в дагестанском Бабаюрте температура воздуха +20 градусов, ветер скоростью 7 метров в секунду. 28 мая температура поднимется до +25. 29 мая температура снизится до +24, скорость ветра - до 6 м/с. Осадков в этот период не ожидается. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.